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Türk karasularını ihlal eden Yunan botu geri püskürtüldü

Kardak kayalıkları çevresinde son bir haftadır nöbet tutan Sahil Güvenlik Komutanlığı güçleri, Türk karasularını ihlal eden Yunan botuna geçit vermedi.

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Türk karasularını ihlal eden Yunan botu geri püskürtüldü

Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın Kardak kayalıklarına gerçekleştirdiği ziyaretin ardından bölgede yaşanan gerilimde Yunan askerlerinin tacizleri devam ediyor.

Bugün öğle saatlerinde Türk karasularını ihlal eden Yunan botu, Çavuşadası yakınlarına kadar geldi. Kardak kayalıkları çevresinde aralıksız olarak nöbetlerini sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı güçleri, Yunan botunu önce telsizle uyardı.

'Sınırınıza geri dönün'

Türk Sahil Güvenliğinin İngilizce olarak yaptığı “Şuan Türk karasularındasınız. Sınırınıza geri dönün” şeklindeki uyarılara aldırmadan tacizini sürdüren Yunan botu ile Türk askerleri arasında kovalamaca yaşandı.

Yunan botunu ısrarla takip eden Türk Sahil Güvenlik güçleri, mesafeyi 20 metreye kadar da düşürerek sınır ihlali yapan botu geri püskürttü. İHA

Etiketler: Yunanistan, yunan botu, yunan askerleri, Kardak, hulusi akar
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