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Türk istihbaratı Hollandalı casusu suçüstü yakaladı

Hollandalı diplomat görünümlü casus, Türk istihbaratı tarafından yakalandı. Gizli faaliyetleri deşifre edilen casusun tüm adımları belgelendi ve hakkında soruşturma açıldı.

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Hollanda, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın imamlarını casuslukla suçladı ama kendi suçüstü yakalandı.

Türk istihbaratı tarafından tespit edilen Hollandalı casusa soruşturma açıldı.

A.Z.'nin diplomatik pasaportu vardı, Türkiye'ye de böyle giriş çıkış yaptı.

Asılsız belge üretmek için görevlendirildi

Hollandalı casusun hedefi; Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili bilgi toplamak ve Türkiye'yi terör örgütü DEAŞ'la ilişkili gibi göstermekti.

Bunun için asılsız bilgi ve sahte belge üretmek amacıyla gönderildi. Sabah gazetesinin haberine göre, Hollandalı casusun ulaşmak istediği bilgiler de ortaya çıktı.

Zeytin Dalı Harekatı'nı araştırdı

Casus, TSK'nın Afrin operasyonunu kaç ÖSO mensubuyla yürüttüğü, hangi silahların kullanıldığı, pilotların kişisel bilgileri, mühimmatların nerelerde üretildiği, yerli İHA ve SİHA'ların yönetim merkezinin neresi olduğuna ulaşmak için kendine yerel ajanlar buldu.

Para transferleri anlaşılmasın diye yardım projesi gibi gösterdi

Hollandalı casus kendisine bilgi verecek kişilerle buluşmak için günlük evler kiraladı. Takibini engellemek için ise, görüşmelere toplu taşıma araçlarıyla gitti. 

Ajanlarına yüksek ücretler ödeyen Hollandalı, para transferleri dikkat çekmesin diye de Suriyeli muhaliflere yardım kuruluşu projesi gösterdi.

Sinyal kesici cihaz kullandı

A. Z., gizli görüşmelerinde yanında sinyal kesici jammer özellikli bir cihaz kullandı. Günlük sahte e-posta hesapları oluşturdu, bunlar üzerinden bilgi akışı sağladı.

Ancak Türk istihbarat birimleri, diplomat görünümlü Hollandalı casusu deşifre etti.

Kendisini üst düzey yetkili olarak tanıttı

Bir dönem Afganistan'da da bulunan casusun, Suriye ile ilgili muhalif kesimlerin düzenlediği etkinliklerde kendisini Hollanda Savunma Bakanlığı yetkilisi olarak tanıttığı da ortaya çıktı.

Soruşturma başlatıldı

"Askeri istihbarat servis" görevlisi olduğu tespit edilen Hollandalı casus hakkında soruşturma başlatıldı.

Hakkında, "diplomatik görev kapsamını aşan faaliyetlerde bulunmak"tan işlem yapılacak.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: zeytin dalı, hollanda casus, Hollanda, afrin
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