Türk Hava Sahası IKBY'ye kapatıldı

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Türk Hava Sahası'nın Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nin bulunduğu yerlere uçuşa kapatılması konusunda Milli Güvenlik Kurulunda alınan tavsiye kararı doğrultusunda Bakanlar Kurulumuz, uçuşa kapatmıştır." dedi.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "ÇAYKUR Yönetim Kurulu, geçtiğimiz günlerde çay fiyatlarına yüzde 20 oranında zam yapma kararı almıştı. Bakanlar Kurulumuz bu konuyu da ele aldı ve yüzde 20 yapılan zammın geri alınması kararlaştırıldı. Bu çerçevede ÇAYKUR Yönetim Kurulu, Bakanlar Kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda yapılan yüzde 20 zammı geri alacaktır ve çay fiyatları zamsız şekliyle bundan sonra uygulanmaya devam edecektir." dedi.

IKBY'ye uçuşlar kapatıldı

Bozdağ, "Türk Hava Sahası'nın Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nin bulunduğu yerlere uçuşa kapatılması konusunda Milli Güvenlik Kurulunda alınan tavsiye kararı doğrultusunda Bakanlar Kurulumuz, uçuşa kapatmıştır. Bundan sonra Türk Hava Sahası'nı kullanarak hiçbir uçak Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nin bulunduğu yerdeki havaalanlarına uçamayacak ve oradan kalkan hiçbir uçak da Türk Hava Sahası'nı kullanamayacak." diye konuştu.

OHAL'in üç ay daha uzatılma kararı TBMM'ye gönderildi

Bozdağ, "Bakanlar Kurulumuz, OHAL'in üç ay daha uzatılmasını karara bağlamıştır ve alınan karar Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına gönderilmiştir." dedi.

"Türkiye'nin muhatabı Irak hükümeti olacak"

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Milli Güvenlik Kurulunda, halk arasında Habur Sınır Kapısı olarak bilinen İbrahim Halil Sınır Kapısı'nın, Irak hükümetine devri konusunda çalışma başlatılması tavsiye edildi hükümetimize. Bakanlar Kurulumuz da bu tavsiye doğrultusunda karar aldı ve bu konuyla ilgili bakanlar, bakanlıklar, kamu görevlileri bu çalışmaları başlattılar. Tabii çalışmalar bittikten sonra bu kapı tamamen Irak hükümetinin kontrolüne geçmiş olacaktır ve orada da Türkiye'nin muhatabı Irak hükümeti olacaktır." ifadelerini kullandı.

"Irak'ın Kerkük'e dönük attığı adım geç kalan bir adımdır"

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Irak hükümetinin Kerkük'e dönük attığı adım, esasında geç kalan bir adımdır. Çünkü orada Irak'ın toprak bütünlüğüne, egemenlik haklarına, siyasi birliğine ve anayasasına karşı bir saldırı vardır. Bu saldırıyı defetmek üzere atılan adımı elbette önemsiyoruz." dedi.

"Vize krizinin uzun sürmemesi her iki ülkenin de yararına"

Bozdağ, "ABD Dışişleri Bakanlığı heyetinin Ankara temaslarına ilişkin, Yarın Dışişleri, Adalet ve İçişleri bakanlarının müsteşar yardımcılarıyla bir araya gelinecek ve birlikte bir değerlendirme yapacaklar. Ben bu vize krizinin uzun sürmemesinin her iki ülkenin de yararına olduğunu bir kez daha ifade etmek isterim." değerlendirmesinde bulundu.

"Seçim sistemine dair bir değişiklik yok"

Bozdağ, "Seçim sistemi ve seçim barajına dair de bir değişiklik çalışması olmadığını ifade etmek isterim." dedi.

"Bu çok açık bir itibar suikastıdır"

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Sayın Fatma Betül Sayan Kaya Hanımefendi hakkında bir televizyon kanalında gazetecilik, televizyonculuk, medyacılık, meslek etik ve ahlak ilkeleriyle bağdaşmayan büyük bir iftirada bulunulmuştur. Bir defa bu iftirayı yapanları ve bu iftiranın dillendirilmesine zemin hazırlayanları buradan şiddetle ve nefretle kınadığımı açıkça ifade etmek isterim. Bu çok açık bir itibar suikastıdır. Bu çok açık bir hukuksuzluktur. Bu çok açık bir iftiradır ve bu çok açık bir ahlaksızlıktır." ifadelerini kullandı.