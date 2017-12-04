Türk Hava Kuvvetlerine yeni nesil savaş uçakları geliyor

Türkiye, gökyüzünde gücüne güç katan projelere 5. nesil savaş uçaklarını da eklemek üzere.

Türkiye'nin üretim sürecine katıldığı F-35 savaş uçağı bir kaç yıl içinde envantere girmeye başlayacak.

Radara yakalanmadığı için hayalet uçak olarak anılan F-35'ler, Hava Kuvvetleri'nin en önemli vurucu gücü olacak.

Havacılık sektöründeki en önemli sıçrama ise TF-X milli muharip savaş uçağı ile yaşanacak.

2023'te ilk uçuşunu yapması hedeflenen TF-X milli muharip savaş uçağından 100'ün üzerinde üretilmesi planlanıyor.

Türkiye, radara yakalanmayan, gelişmiş elektronik harp sistemlerine sahip yeni nesil savaş uçağı üretiminde dünyanın sayılı ülkeleri arasına girecek.

Kaynak: TRT Haber