Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Türk halkı, yasamayı da yürütmeyi de doğrudan seçmeye ehlidir. Referandumda 'hayır' diye çalışanlar ve 'hayır' oyu verecekler, kendilerini de Türk halkını da doğrudan yürütmeyi seçmeye ehil görmeyenlerdir." değerlendirmesinde bulundu.

Bozdağ, Twitter üzerinden Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin paylaşımda bulundu.

Bugün halkın, doğrudan yürütmeyi seçmediğini, sadece milletvekillerini, yasamayı seçtiğini belirten Bozdağ, yürütmenin, yasamadan çıktığını ve yasamanın güvenine dayandığını kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde halkın, hem yasamayı hem de yürütmeyi ayrı ayrı ve doğrudan seçeceğini aktaran Bozdağ, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde halk, doğrudan yürütmeyi seçer. Yani yürütme, doğrudan halkın oyuyla belirlenir ve halkın güvenine dayanır. Halka rağmen bir yasama ve yürütme oluşmaz, oluşturulamaz, halka rağmen yasama ve yürütme değişmez, değiştirilemez. Her şey halkla olur. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde halkın, yasamadan ayrı ve doğrudan yürütmeyi de seçmesi, milli egemenliği ayrıca tahkim eder." ifadesini kullandı.

Halkın, 16 Nisan'da, yürütmeyi doğrudan, aracısız seçmek isteyip istemediğine karar vereceğine işaret eden Bozdağ, şunları kaydetti:

"Türk halkı, yasamayı da yürütmeyi de doğrudan seçmeye ehlidir. Referandumda 'hayır', Türk halkını doğrudan yürütmeyi seçmeye ehil görmemektir. Referandumda 'hayır' diye çalışanlar ve 'hayır' oyu verecekler, kendilerini de Türk halkını da doğrudan yürütmeyi seçmeye ehil görmeyenlerdir. Kendini ve Türk halkını doğrudan yürütmeyi seçmeye ehil görenler, referandumda 'evet' çıksın diye çalışacaklardır ve 'evet' oyu vereceklerdir. Ben, Türk halkını doğrudan yürütmeyi seçmeye ehil gördüğüm için referandumda 'evet' diyeceğim ve 'evet' çıksın diye çalışmaya devam edeceğim. Sahi siz, kendinizi ve Türk halkını doğrudan yürütmeyi seçmeye ehil görüyor musunuz? Yoksa ehil görmüyor musunuz? Karar sizin." AA

