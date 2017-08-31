Türk hacı adayları Arafat'ta

Kutsal topraklarda bulunan 2 milyonu aşkın hacı adayının Arafat'a çıkmak için yolculuğu sürerken, Türk hacı adaylarının intikali tamamlandı. Arafat'a gelen hacı adayları gün doğumunu Cebel-i Rahme'de dua ederek karşıladı.

2 milyonu aşan hacı adayı, sabah namazının ardından geceyi geçirdikleri Mina'dan 12 kilometre uzaklıktaki Arafat'a doğru hareket etmişlerdi.

Mekke'nin 25 kilometre güney doğusunda yer alan ve Harem sınırları dışındaki Arafat’a varan Müminler, öğle ile ikindi namazlarını öğle vaktinde kılarak cem (cem-i takdim) edecek. Namazlarını Peygamber efendimizin veda hutbesini okuduğu Nemira Mescidi'nde eda edecek olan hacı adayları, öğle ile güneş batımına kadar olan süreyi ibadet ederek, Kur'an-ı Kerim okuyarak geçirmeye çalışacak.