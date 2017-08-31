  • 31 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

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Türk hacı adayları Arafat'ta

2 milyonu aşkın hacı adayının Arafat'a çıkmak için yolculuğu sürerken, Türk hacı adaylarının intikali tamamlandı.

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Türk hacı adayları Arafatta

Kutsal topraklarda bulunan 2 milyonu aşkın hacı adayının Arafat'a çıkmak için yolculuğu sürerken, Türk hacı adaylarının intikali tamamlandı. Arafat'a gelen hacı adayları gün doğumunu Cebel-i Rahme'de dua ederek karşıladı.

2 milyonu aşan hacı adayı, sabah namazının ardından geceyi geçirdikleri Mina'dan 12 kilometre uzaklıktaki Arafat'a doğru hareket etmişlerdi. 

Mekke'nin 25 kilometre güney doğusunda yer alan ve Harem sınırları dışındaki Arafat’a varan Müminler, öğle ile ikindi namazlarını öğle vaktinde kılarak cem (cem-i takdim) edecek. Namazlarını Peygamber efendimizin veda hutbesini okuduğu Nemira Mescidi'nde eda edecek olan hacı adayları, öğle ile güneş batımına kadar olan süreyi ibadet ederek, Kur'an-ı Kerim okuyarak geçirmeye çalışacak.

Etiketler: türk hacı adayları, Arafat
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