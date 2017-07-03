Türk gemisine taciz ateşi açıldı

"Yunanistan'a bağlı askeri botlardan Ege Denizi'nde seyir halindeki Türk ticari gemisine taciz ateşi açıldığı" iddiası üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı iki bot ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığından bir hücumbot olay yerine sevk edildi.

"Ege Denizi'nin uluslararası sularında seyir halindeki Türk bayraklı kuru yük gemisine Rodos açıklarında Yunanistan'ın sahil güvenliğine bağlı botlarca taciz ateşi açıldığı" iddia edildi.

İçişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Ege Denizi'nin uluslararası sularında seyir halindeki Türk bayraklı "ACT" isimli kuru yük gemisine Rodos açıklarında Yunanistan'ın sahil güvenliğine bağlı botlarca ateş açıldığı iddiası üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı iki bot olay yerine sevk edildi.

Mermi izleri olan gemide kimse yaralanmadı

Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı ekiplerince iki bot eşliğinde Türk karasularına getirilen geminin mürettebatının ifadesinin alınacağı öğrenildi. Mermi izleri olan gemide kimsenin yaralanmadığı belirtildi.

Diplomatik kaynaklar, ilgili kurumlarla temas halinde olduklarını kaydetti.

İddianın ardından bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı iki bota ilaveten Deniz Kuvvetleri Komutanlığından bir hücumbotun da derhal bölgeye sevk edildiği öğrenildi.

Türk bandıralı ticari gemi Marmaris Limanı'na yanaştı

Ege Denizi'nde seyir halindeyken Yunanistan'a bağlı askeri botlardan ateş açılan Türk bandıralı ticari gemi, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 3 bot ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 1 hücumbot eşliğinde Marmaris Limanı'na yanaştı

Seyir halindeyken Rodos Adası'nın 5 kilometre kuzeyinde Yunan askeri güçlerince taciz ateşi açılan "ACT" isimli kuru yük gemisi olayın ardından bölgeye giden Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığına bağlı 3 bot ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığından bir hücumbot nezaretinde Marmaris Körfezi'ne giriş yaparak limana yanaştı.

Gemiyi, Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel ve diğer yetkililer karşıladı.

Geminin açığa demirlemesinin ardından sahil güvenlik botlarına alınan gemi mürettebatının ifadelerine başvurulmak üzere Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığına getirileceği belirtildi.

Geminin, ifade işlemlerinin ve gerekli incelemelerin tamamlanmasının ardından yola devam edeceği kaydedildi.

Geminin isabet aldığı ancak batma tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. AA