  • 03 EKIM 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 21º
Sağanak Yağışlı
Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.58
    EURO 4.192
  • BIST 103930.67
    ALTIN 146.102
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Türk gemisi Akdeniz'de 75 göçmeni kurtardı

Türk gemisi Akdeniz'de 75 göçmeni kurtardı

İzmir'den İspanya'ya sefer yapan Türk gemisi İbrahim Dede'nin mürettebatı, Akdeniz'de içerisinde çocuk ve kadınların da bulunduğu 75 göçmeni kurtardı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Türk gemisi Akdenizde 75 göçmeni kurtardı

İtalya'nın Sicilya Adası ile Yunanistan'ın Pylos kenti arasında bulunan bölgede denizde sürüklenen teknedeki 75 göçmen, Türk şirketi Turkon Line firmasına ait İbrahim Dede adlı gemi mürettebatı tarafından kurtarılarak Yunan makamlarına teslim edildi.

Turkon Line CEO'su Alkın Kalkavan, İzmir'den İspanya'nın Algeciras limanına konteynır taşıyan gemilerinin kaçak göçmenleri kurtardığını söyledi.

Kalkavan, Pylos'un 40 mil açıklarında öğleden sonra yaşanan olayda Yunanistan sahil güvenlik ekiplerinin Turkon Line'a bağlı İbrahim Dede gemisini bölgede bulunan ve sürüklenen tekne konusunda bilgilendirerek yardım istediğini kaydetti.

Gemi mürettebatının sürüklenen tekneye yaklaşarak, İtalya'ya gitmek isteyen Irak ve Suriye uyruklu 15 çocuk, 2 bebek, 12 kadın, 46 erkeğin bulunduğu toplam 75 kişiyi kurtardığını belirten Kalkavan, göçmenlerin bölgeye gelen Yunan sahil güvenlik ekipleri eskortluğunda Pylos limanına götürüldüğünü bildirdi.

Kalkavan, personellerinin teknedeki göçmenleri gemiye alarak ihtiyaçlarını karşıladıklarını ifade ederek, "İnsaniyet adına böyle bir davranışta bulunduk. Bu her armatörün yapması gereken bir davranış." şeklinde konuştu.

Etiketler: İtalya, sicilya adası, göçmen, kaçak göçmen
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER