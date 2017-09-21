  • 21 EYLÜL 2017, PERŞEMBE

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'Türk gemi sanayii ciddi mesafe katetti'

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, "Türk gemi sanayi, geçen dönemlerde yan sanayi ile, tersaneleriyle ciddi mesafeler katetti." dedi.

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Türk gemi sanayii ciddi mesafe katetti

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Türk gemi sanayi, geçen dönemlerde yan sanayisiyle, tersaneleriyle ciddi mesafeler katetti. İnşallah bundan sonra iyi bir hamle yapacağız." dedi.

Özlü, Yalova'nın Altınova ilçesinde faaliyet gösteren Sefine Tersanesi'ni ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Özlü, Yalova'nın tersaneler bölgesi olduğunu söyledi.

Türk gemi sanayisinin geliştirilmesi için çalışma başlattıklarını belirten Özlü, "Envanterde bulunan yaşlı kosterlerin yenilenmesine ilişkin bir çalışma. Bu çalışmanın ilk toplantısını burada yaptık. İnşallah gelecek günlerde bunun finans ve iş modelini ortaya çıkaracağız." dedi.

Bir gazetecinin "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın savaş gemileriyle ilgili bir çağrısı vardı. Toplantıda bu konu konuşuldu mu?" sorusunu Özlü, şöyle yanıtladı:

"Burada askeri gemileri konuşmadık. Askeri gemilerin konuşulacağı yer, icra komitesi toplantısıdır. Burada daha çok sivil amaçlı, ticari gemileri konuştuk. Genel itibarıyla çok olumlu bir izlenim elde ettik. Türk gemi sanayi, geçen dönemlerde yan sanayisiyle, tersaneleriyle ciddi mesafeler katetti. İnşallah bundan sonra iyi bir hamle yapacağız."

Ziyarette, Vali Tuğba Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak, Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, Altınova Tersane Girişimcileri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Fazıl Uzun, yönetim kurulu üyesi Orhan Gülcek ve iş adamları hazır bulundu.

Etiketler: türk gemi sanayi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, bilim
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