Türk donanmasının gururu 'Alemdar' göz doldurdu

Türkiye'nin ev sahipliğinde, Müttefik Denizaltı Komutanlığının (COMSUBNATO) sevk ve idaresinde Muğla'nın Marmaris açıklarında gerçekleştirilen "Dynamic Monarch-17" tatbikatına önderlik eden, milli denizaltı kurtarma gemisi TCG Alemdar, teknik donanımıyla göz doldurdu.

Marmaris açıklarında gerçekleştirilen "Dynamic Monarch-17" tatbikatında, Türk Deniz Kuvvetlerinin envanterine ocak ayında katılan 90 metre uzunluğunda 20 metre genişliğindeki 4 bin 500 tonluk TCG Alemdar isimli kurtarma gemisi önderlik yapıyor.

Türkiye ile 8 ülkenin katıldığı tatbikatta, hasta bakım üniteleri, ameliyathanesi, vurgun tedavi merkezi, reviri, ultrason ve röntgen merkezi başta olmak üzere, denizaltı kazalarına müdahale anlamında en gelişmiş teknolojiyle donatılan TCG Alemdar kurtarma gemisi, örnek bir kurtarma gemisi olarak adından söz ettirdi.

TCG Alemdar Denizaltı Kurtarma Ana Gemisi Komutanı Yarbay Selim Gökdeniz, bu yıl Türk Deniz Kuvvetleri envanterine giren denizaltı kurtarma gemisinin, yerli sanayide ilk defa Türk mühendisleri tarafından dizayn edildiğini, kontrolünün de Türk Deniz Kuvvetlerindeki mühendislerce yapıldığını anlattı.

Su altında verilebilecek bütün görevleri yerine getirebiliyor

Geminin diğer ülkelerin silahlı kuvvetlerinde olmayan üstün özelliklere sahip olduğuna dikkati çeken Gökdeniz, kurtarma, dalış ve seyir elektronik cihazlarıyla, Akdeniz'de üstün özelliklere sahip askeri gemi olduğunu ifade etti.

TCG Alemdar'ın, hem su üzerinde hem de su altında verilebilecek bütün görevleri yerine getirebilecek bir gemi olduğunu vurgulayan Gökdeniz, şöyle devam etti:

"Gemide insanlı dalış limiti 100 metre, insansız robotik sistemde bin metre ve 3 bin metre ile dalış imkanı kazandırılacak. Su altında kaybolmuş herhangi bir nesnenin aranmasında, bulunmasında, teşhis edilmesinde, teşhisin sonunda da bu cihaz ve sistemin su yüzeyine çıkarılıp geminin güvertesine alınmasında her türlü imkan ve kabiliyete sahiptir. Gemi, dinamik konumlandırma sistemiyle gemi çalışma sahasında kendini otomatik olarak tutuyor."

Gökdeniz, geminin hem helikopter indirme kaldırma hem hastalar için röntgen, ultrason ile ameliyat olanaklarını da bünyesinde bulundurduğunu sözlerine ekledi.

Denizaltı kazaları için çok önemli platform

Türk Deniz Kuvvetleri Deniz Tıp Araştırma Merkezi Başkanı ve Deniz Kuvvetleri Denizaltı Tahliye ve Kurtarma Yardım Timi Kıdemli Tabip Subayı Albay Ali İhsan Günerigök de TCG Alemdar'ın tatbikatta sadece imkan kabiliyetiyle değil, tatbikatın hem tıbbi direktörlüğünü hem de kurtarma direktörlüğünü yürüttüğünü söyledi.

Tatbikat kapsamında bir de denizaltı sempozyumu düzenlendiğini anlatan Günerigök, "Bu kapsamda denizaltı tahliye ve kurtarmanın tıbbi yönleri, denizaltı kurtarmanın sahasındaki önemli konuları ele alan konuşmalarla başladığım konferansta, 9 ülkeden 15 farklı sunum yapıldı. Denizaltı tıbbının büyük resmi ortaya konuldu." diye konuştu.

Günerigök, amaçlarının, dünyanın en büyük denizaltı filolarından birine sahip Türk donanmasının olası kaza durumunda, en yetenekli, donanımlı ve eğitimli Birinci Sınıf Dalgıçlarla, kazazedelere denizin derinliklerinden su üstüne çıkarma güvencesi vermek olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin kurtarma anlamında lider pozisyonunda olduğuna dikkati çeken Günerigök, şöyle devam etti:

"Bundan sonraki tatbikatları Türkiye ve ABD'nin işbirliğiyle, onların basınçlı kurtarma aracının da bizim sistemimizle veya NATO'nun sisteminin bizim sistemimizle entegre kullanılması, yeni bir safhaya geçmemize imkan tanıyacaktır. TCG Alemdar Karadeniz'de, Ege'de, Akdeniz'de olası denizaltı kazalarına denizaltı tahliye ve operasyonlarına en süratli katkıyı, en iyi katkıyı yapacak platformdur. Bu anlamda dünyanın ve bütün ülkelerin göz bebeği bir gemi olmuştur, bir platform olmuştur. Bu deniz kuvvetlerimiz için gurur vericidir."