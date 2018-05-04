Türk çimento gemisi ile Yunan savaş gemisi çarpıştı

Midilli Adası’nın yaklaşık 3,8 deniz mili doğusunda meydana gelen kaza ile ilgili Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 04 Mayıs 2018 günü saat 04:08’de, İzmir’den Tekirdağ’a 2 bin 150 ton çimento yükü ile gitmekte olan Türk bayraklı genel kargo gemisi, Yunan Bayraklı ‘Armatolos’ isimli savaş gemisi ile çarpıştı.

Açıklamada, Her iki gemide de batma tehlikesi bulunmadığı, ölü ve yaralı olmadığı herhangi bir çevre kirliliği meydana gelmediği bilgisi paylaşıldı.

Kazada her iki gemide de maddi hasar meydana geldi.

Bakanlık, konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: TRT Haber