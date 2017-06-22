  • 22 HAZIRAN 2017, PERŞEMBE

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Türk askerlerinden oluşan ikinci grup Doha'ya ulaştı

Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarından oluşan ikinci grubun Katar'ın başkenti Doha'ya ulaştığı bildirildi.

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Türk askerlerinden oluşan ikinci grup Dohaya ulaştı

Katar resmi haber ajansı QNA’da yer alan habere göre, Türk askerlerinden oluşan ikinci grup Doha'nın güneybatısında bulunan El-Udeyd Havva Üssü'ne ulaştı.

TSK unsurlarından oluşan ilk grup geçen hafta pazar günü Katar'a ulaşmıştı. Söz konusu grup, ilk faaliyetlerini Tarık bin Ziyad Taburu'nda icra etmişti.

TSK unsurlarının Katar'da daimi konuşlanmasına imkan sağlayan "Türkiye Cumhuriyeti ile Katar Devleti Arasında Askeri Eğitim, Savunma Sanayi ile Katar Topraklarında TSK'nın Konuşlandırılması Konusunda İş Birliği Anlaşması" 15 Haziran 2015 tarihinde yürürlüğe girmişti.

"Katar Topraklarında Türk Kuvvetlerinin Konuşlandırılmasına İlişkin Uygulama Anlaşması" ise 28 Nisan 2016'da imzalanmış, 7 Haziran 2017'de TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek, TSK unsurlarının Katar'da konuşlandırılmasına yönelik Türkiye'nin iç hukuk süreci tamamlanmıştı.

Konuşlanma çalışmalarının devamı niteliğinde son olarak 12 Haziran'da üç kişilik askeri heyet Katar'a gönderilmişti.

Etiketler: Türk Silahlı Kuvvetleri, katar, Doha
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