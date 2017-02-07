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Türk askerinin Kardak nöbeti devam ediyor

Türk Sahil Güvenlik güçleri, Kardak krizinin 21. yılında, Türk karasularını ihlal eden Yunan güçlerini önleme çalışmalarını fırtınaya rağmen sürdürüyor.

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Türk askerinin Kardak nöbeti devam ediyor

Türk Sahil Güvenlik güçleri, Kardak krizinin 21. yılında, Türk karasularını ihlal eden Yunan güçlerini önleme çalışmalarını fırtınaya rağmen sürdürüyor.

Bodrum ilçesine 3,8 mil mesafedeki Kardak kayalıkları yakınlarında konumlandırılan, bölgeye geçici görevle Sinop'tan gelen TCSG-72 numaralı Türk Sahil Güvenlik botu, yerini TCSG-302 numaralı bota bıraktı. TCSG-302 numaralı bot, Çelebi ve Çavuş Adası önlerindeki devriye görevini sürdürdü.

Turgutreis-Gümüşlük açıklarında sabah erken saatlerden itibaren devriye görevi yapan TCSG-302 numaralı bot, yoğun dalgalara ve fırtınaya rağmen bunu sürdürdü.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı bir askeri gemi de Turgutreis açıklarındaki Çatal Ada önlerinde hem yasa dışı geçişin önüne geçmek hem de bölgede yaşanabilecek olumsuz bir duruma müdahale etmek için bekledi.

Öte yandan olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı kuru yük gemilerinin Kardak kayalıklarının arka kısmından seyrettikleri görüntülendi.

Etiketler: Türk Sahil Güvenlik güçleri, Türk karasuları, Kardak, Fırtına
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