Turizmcinin gözü Bakanlar Kurulu'nda

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Kurban Bayramı tatilinin 10 güne çıkarılmasının sektörü olumlu etkileyeceğini belirterek, "500 bin yerli turistin iç pazarda konaklamasını bekliyoruz. Yerli turistlerin toplam konaklama kapasitesinin yüzde 30'unu doldurması söz konusu." dedi.

Ayık yaptığı açıklamada, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak Bakanlar Kurulu'nda Kurban Bayramı tatilinin 10 güne uzatılmasına yönelik kararın çıkmasının sektör için olumlu olacağını söyledi.

Uzun tatilin tesislerdeki doluluğa önemli katkıları olacağını dile getiren Ayık, özellikle kıyı bölgelerinin yoğun talep aldığı bilgisini verdi.

Osman Ayık, kararın bugün çıkması durumunda zaman aralığı çok geniş olduğu için vatandaşların çok daha kolay planlama yapabileceğini dile getirerek, "Yerine göre 1, 2, 3 veya 5 günlük tatil planı yapabilecekler. Vatandaşlar bunları yaparken de dini vecibelerini yerine getirmek için hala vakitleri kalacak. Bunu sadece kıyı bölgelerine yapılacak bir seyahat planlaması olarak görmemek lazım. Ülke içinde yatayda, bir ilden başka bir ile eş dost ve akraba ziyaretleri olacak. Bu yönde de ciddi bir hareketlilik bekliyorum." diye konuştu.

Osman Ayık, bu yıl turizmde iç pazarda önemli bir hareketlilik olduğuna vurgu yaparak, "Uzun tatil kararı da bu gelişmelere ciddi katkı verecek. 500 bin yerli turistin iç pazarda konaklamasını bekliyoruz. Yerli turistlerin toplam konaklama kapasitesinin yüzde 30'unu doldurması söz konusu." dedi. AA