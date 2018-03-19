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Turizm Bakanı Kurtulmuş: Afrin harekatı turizmi olumsuz etkilemedi, etkilemeyecek

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Afrin harekatı, Türkiye turizmini en ufak bir şekilde olumsuz etkilememiştir, bundan sonra da etkilemeyecektir" dedi.

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Turizm Bakanı Kurtulmuş: Afrin harekatı turizmi olumsuz etkilemedi, etkilemeyecek

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya’yı kabul etti. Görüşme sonrası basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Bakan Kurtulmuş, Afrin harekatının önümüzdeki süreçte turizme etkisinin nasıl olacağıyla ilgili soru üzerine, şunları söyledi:

"Uluslararası alanda çok sık sorulan soruydu bu. Harekatın en zor kısımlarının icra edildiği geçtiğimiz 58 günde bile Afrin Harekatı Türkiye turizmini en ufak bir şekilde olumsuz etkilememiştir. Bunun hiçbir şekilde Türkiye turizmine olumsuz etkisi olmayacaktır. Bu harekat, Türkiye topraklarıyla ilgili bir harekat değildir. Bu harekat, Türkiye’ye gelecek olan misafirlerimizi en ufak şekilde etkileyecek bir harekat değildir. Türkiye’nin sınırlarını korumak için yapılan bir harekattır. Kararlılıkla ve başarıyla sürüyor. Başarıyla bu sonucun elde edilmiş olması nasıl içeride bize bir moral ve motivasyon sağlıyorsa aynı şekilde Türkiye’ye gelmek isteyen turistler bakımından da Türkiye’nin artık tamamen tehlikesiz bir yer olduğuna dair algıları yükseltiyor ve tur operatörleri bakımından da yeni bir motivasyon unsuru oluyor. Hiçbir şekilde Afrin Harekatı bundan sonra nasıl seyrederse seyretsin bundan sonraki aşamaları Türkiye turizmini olumsuz etkilemeyecektir."

Kaynak: İHA

Etiketler: operasyon, numan kurtulmuş, harekat, afrin
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