'Turistlerin kimlikle gelebilmesi için çalışıyoruz'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yurt dışından gelecek turistlerin önündeki engelleri bir bir kaldırdıklarını belirterek, "Dünyanın her yerinden, özellikle Avrupa'dan turistlerin daha kolay gelebilmesi için uçuş sayılarının artırılması, vizelerinin kolaylaştırılması ve pasaport yerine kimlikle ülkemize gelebilmeleri için çalışıyoruz." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Antalya Valiliğinin ev sahipliğinde, Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde verilen yemekte yaptığı konuşmada, Başbakan Binali Yıldırım'ın sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelmesinin kendilerine onur verdiğini söyledi.

"Antalya'nın ve Türkiye'nin yurt dışında da tanıtımı için çok çaba sarf ediyoruz"

Antalya'nın ve Türkiye'nin yurt dışında da tanıtımı için çok çaba sarf ettiklerini anlatan Çavuşoğlu, Türk turizminin gelişmesi, sektörün büyümesi için ülkenin gelirlerinin artması için de çalıştıklarını vurguladı.

G-20 Liderler Zirvesi'nden, NATO Dışişleri Bakanları toplantısına, EXPO 2016 Antalya'ya kadar büyük aktiviteleri Antalya'ya getirdiklerini anlatan Çavuşoğlu, "Antalyalıların ve vatandaşlarımızın önündeki seyahat engellerini kaldırmak için çalışıyoruz. Aynı şekilde ticaretin önündeki engelleri kaldırmak için de Cumhurbaşkanımızın verdiği talimatlar doğrultusunda çalışıyoruz." diye konuştu.

"Yurt dışından gelecek turistlerin önündeki engelleri kaldırıyoruz"

Bakan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Yurt dışından ülkemize gelecek insanlar ve turistlerin önündeki engelleri de buradaki arkadaşlarımızla birlikte çalışarak, değerlendirerek gerçekten bir bir kaldırıyoruz. Dünyanın her yerinden, özellikle Avrupa'dan turistlerin daha kolay gelebilmesi için uçuş sayılarının artırılması, vizelerinin kolaylaştırılması ve pasaport yerine kimlikle ülkemize gelebilmeleri için çalışıyoruz. En son Ukrayna'da, Kiev'de bir çalışma yapmıştık. Antalyalılar bunu çok iyi değerlendirdi. Yani Ukrayna ile Türkiye arasında insanların pasaporta ihtiyaç duymadan sadece kimliklerle seyahat edebilme imkanının ne demek olduğunu Antalyalılar ve turizm bölgesinde vatandaşlarımız çok iyi anlıyor."

Ukrayna'da insanların sadece yüzde 30'unun pasaportunun bulunduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, buna rağmen 2016'da 2015 yılına göre birçok ülkeden Türkiye'ye gelen turist sayısının düşmesine rağmen Ukrayna'dan gelen turist sayısının yüzde 48 arttığını söyledi. AA