Azerbaycan ve Türk hava kuvvetlerinin ortaklaşa düzenlediği TurAz Kartalı-2017 tatbikatı devam ediyor.

İki ülke arasındaki yıllık askeri iş birliği planı kapsamındaki tatbikatın bugünkü bölümünde Azerbaycan ordusuna ait Mig-29 ve Su-25 uçakları ile Türk F-16'ları önleme, himaye ve taarruz görevleri icra etti.

Türk heyetinin komutanı Hava Pilot Binbaşı Bedri İnce, uçuş sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kardeş ülke Azerbaycan'da kendilerini vatanlarında gibi hissettiklerini, bu vatanda uçmaktan onur duyduklarını söyledi.

İnce, "Eğitim seviyemizi karşılıklı geliştirme olanağına sahip olduk. Elektronik harp uçuşları icra ediyoruz. Hava savunma sistemlerine karşı eğitimlerimizi geliştirmeyi amaçlıyoruz. İki devlet, tek millet kavramıyla özümsenen Türk ve Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin bu tarz müşterek tatbikatlarının mevcut kardeşlik bağlarımızı daha da artıracağına inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.

"Savaş görevlerini ortaklaşa yerine getirmek gücüne sahipiz"

Tatbikatın Azerbaycanlı Koordinatörü Albay Faik Aliyev, iki ülkenin pilotlarının karşılıklı ordularının kullandığı uçakların taktik yönlerini öğrendiğini belirtti.

Tatbikatların büyük önem taşıdığını dile getiren Aliyev, "Yer ve hava hedeflerine karşı ortak görevler icra ediyoruz. Gelecek tatbikatlara Gürcü pilotlar da katılacak. Gürcü pilotlar şimdilik gözlemci olarak geldi. Emin olarak söyleyebilirim ki Türk ve Azerbaycan hava kuvvetleri emir geldiği takdirde savaş görevlerini ortaklaşa yerine getirmek gücüne sahiptir." dedi.

Azerbaycanlı Hava Pilot Yarbay Perviz Mustafayev de Mig-29 pilotu olduğunu ve ilk kez F-16 kullandığını belirterek, "Bu uçakların sistemleri biraz daha modern. Diğer parametreler aynı olduğu için hiçbir zorluk çekmedik. Türk pilotlarla çok iyi anlaştık." diye konuştu.

Tatbikatta, iki ülkeden Mig-29, F-16, Su-25 savaş, C-130 Hercules nakliye uçakları, CASA CN-235 uçakları, Mi-35, Mi-17 ve Sikorski S-70 savaş helikopterlerinden oluşan yaklaşık 30 hava aracı yer alıyor.

Tatbikat, 30 Eylül'e kadar devam edecek.