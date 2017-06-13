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Tunus Dışişleri Bakanı Cihinavi Türkiye'ye geliyor

Tunus Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi'nin 15-16 Haziran tarihleri sırasında Türkiye'ye ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.

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Tunus Dışişleri Bakanı Cihinavi Türkiyeye geliyor

Tunus Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi'nin 15-16 Haziran tarihleri sırasında Türkiye'ye ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.

Tunus Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun daveti üzerine gerçekleşecek ziyaretin, "ikili ilişkilerin tarihsel derinliğini vurgulamak için bir fırsat teşkil ettiği" belirtildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Cihinavi'nin, Türkiye - Tunus Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ikinci toplantısı konularını Türk mevkidaşıyla görüşmesi bekleniyor.

Çavuşoğlu, son olarak Kasım ayında Tunus'a yatırım sempozyumu için Kuzey Afrika ülkesini ziyaret etmişti. Tunus'ta 2 bin 500 Tunuslu'ya istihdam sağlayan 50 Türk firmasının faaliyet gösteriyor. Bunun yanı sıra, TAV Havalimanı İşletmeleri, Tunus'ta iki turistik kentin havalimanı işletmesini yürütüyor.

Etiketler: türkiye, Tunus Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi, dışişleri bakanı mevlüt çavuşoğlu
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