Tunceli'de teröristlere göz açtırılmadı

Türkiye'de terör örgütlerinin arazi yapısı sebebiyle kış üslenmesinde kullanmaya çalıştığı en önemli alanlardan olan Tunceli'de, güvenlik güçlerince geçen yıl gerçekleştirilen 330 operasyonda, aralarında terör örgütü PKK'nın sözde sorumluları olan 11 kişinin de yer aldığı 105 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarda, teröristlerin kentte "kış üslenmesi" için hazırladığı mağara ve sığınaklarda 40 tona yakın yiyecek malzemesi ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Türkiye'nin barış ve huzurunu bozmaya yönelik eylemler yapan, bayram ve dini günlerde sivilleri bile hedef almaktan çekinmeyen terör örgütlerine, yurt içi ve yurt dışındaki hava destekli operasyonlar ile ağır darbe vuran güvenlik güçleri, teröristlerin yurt içinde yuvalanmaması için de yoğun çaba gösteriyor.

Bu çerçevede, özellikle yazın eylemlerini artıran kışın ise mağara ve barınaklara saklanan teröristlerin, barınmayı kolaylaştıran zorlu arazi koşulları yüzünden "kış üslenmesinde yoğun olarak kullanmak istediği Tunceli'de güvenlik güçleri, teröristlere göz açtırmamak için geçen yıl boyunca operasyonlarına arama vermedi.

Güvenlik güçleri, geçen yıl, terör örgütü PKK, DHKP/C başta olmak üzere teröristlerce karayolları, köy yolları, jandarma karakolları yolları, askeri birliklerin geçiş güzergahlarına yerleştirilen el yapımı patlayıcıların yanı sıra terör örgütünün kış aylarında kullanmak için hazırladığı sığınakların tespit edilip imha edilmesi ve teröristlerin etkisiz hale getirilerek halkın can ve mal emniyetinin sağlanması amacıyla kentte bir yılda 330 operasyon yaptı.

İhbarların yanı sıra bölgede konuşlandırılan İnsansız Hava Aracı (İHA), termal kamera ve anlık istihbaratlarda tespit edilen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyonlarını yılın ilk gününden beri sürdüren güvenlik güçleri yıl boyunca süren operasyonlarını, özellikle kışın sıfırın altında 25-30 derecelik soğukta ve kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu arazide sürdürdü.

"Girilemez" denilen noktalarda terörist aradılar

Güvenlik güçleri, bu süreçteki tüm olumsuz hava ve zorlu arazi şartlarına rağmen teröristlerin "girilemez" dediği Aliboğazı başta olmak üzere Kutuderesi, Ahpanos vadileri, Bali ve Çat deresi, Şişik ve Bezik ormanları, Dokuzkaya bölgeleri gibi teröristlerin kış üslenmesi ve eğitim yaptıkları pek çok noktaya başarılı operasyon gerçekleştirdi.

Kentte keşif ve gözetleme için görevlendirilen 3 İHA ve terör örgütlerinin geçiş güzergahlarında oluşturulan kalekol ve karakollara yerleştirilen termal kameralarla teröristleri tespit etmek için 24 saat gözetleme yapan güvenlik güçleri, alınan anlık istihbaratın Genelkurmay Başkanlığı ile paylaşılmasının ardından savaş uçakları ve kobra tipi taaruz helikopterleriyle terörist hedefleri vurdu.

Örgütün sözde sorumluları da etkisizleştirildi

Karakollara yerleştirilen fırtına obüsleri ile desteklenen operasyonlarda terör örgütleri ağır kayıplar verdiren güvenlik güçleri, yıl boyunca gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 105 teröriste etkisiz hale getirdi.

Aralarında İçişleri Bakanlığının "arananlar teröristler listesi"nin mavi kategorisinde yer alan 3, turuncu bölümünde bulunan 3, gri kısmında olan 5 teröristin de bulunduğu bu 105 teröristten 100'ü kırsal alanda, 5'i ise polisin sorumluluk alanında etkisiz hale getirildi.

Operasyonlarda, terör örgütü PKK'nın sözde "Dersim eyaleti" olarak nitelendirdiği Tunceli'de örgütün iki numaralı ismi olan "Ozan" kod adlı Sedat İncesu, örgütün sözde Dersim eyaleti doğu cephesi sorumlusu "Ferhat Zagros" kod adlı Hüseyin Ertürk, sözde doğu cephesi kadın sorumlusu "Roza Dersim" kod adlı Dilek Günenç, sözde batı cephesi kadın sorumlusu "Roza Afrin" kod adlı Fidan Bilal ve aynı örgütün sözde Mazgirt ilçe gücü sorumlusu ve İçişleri Bakanlığının "arananlar listesi"nde bulunan "Merdan" kod adlı Ercan Ateş öldürüldü.