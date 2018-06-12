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Tunceli'de gri listede yer alan teröristler etkisiz hale getirildi

2 Haziran'da Tunceli'de gerçekleştirilen hava harekatında öldürülen teröristlerden ikisinin gri listede yer alan Ramazan Yosugey ve Taylan kod adlı Erkan Ordu olduğu tespit edildi.

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Tuncelide gri listede yer alan teröristler etkisiz hale getirildi

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Etiketler: Tunceli, hava harekatı, gri liste
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