Tunceli'de gri listede yer alan teröristler etkisiz hale getirildi

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2 Haziran'da Tunceli'de gerçekleştirilen hava harekatında öldürülen teröristlerden ikisinin gri listede yer alan Ramazan Yosugey ve Taylan kod adlı Erkan Ordu olduğu tespit edildi.
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