Tunceli Valisi helikopter kazasıyla ilgili açıklama yaptı

Tunceli Valisi Osman Kaymak, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, Ankara Hava Trafik Kontrol Merkezinin, Tunceli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Pülümür-Dağyolu Jandarma Karakol Komutanlığından Ovacık ilçesine personel sevki maksadıyla 18 Nisan Salı günü, saat 11.35’te havalanan Emniyet Genel Müdürlüğüne (EGM) ait "Sikorsky" tipi helikopterden saat 11.43’den itibaren radar sisteminden sinyal alınamadığını saat 12.40'da Tunceli İl Jandarma Komutanlığına bildirdiğini ifade etti.

Olayın öğrenilmesinin ardından aynı gün saat 13.10’da Tunceli İl Jandarma Komutanlığı komutasındaki 2 Sikorsky helikopter ile bir Jandarma Özel Harekat (JÖH) timinin son sinyalin alındığı Çambulak Jandarma Karakol Komutanlığı ve Kocatepe Jandarma Karakol Komutanlığı arasında bulunan Mahmut Boğazı bölgesinde arama-kurtarma faaliyeti başlattığını belirten Kaymak, şu bilgileri aktardı:

"Diyarbakır Hava Üssünden bir kasa arama-kurtarma uçağı bölgede role görevi yapmak ve arama kurtarma faaliyetine destek olmak maksadıyla saat 13.25’de kalkış yaparak, saat 15.05’de Kara Kuvvetlerine ait bir İKU, bölgede görüntü aktarımı yapmaya başlamıştır. Kaybolan helikopterin düştüğü değerlendirilen noktaya takviye birlik olarak Pülümür Jandarma Asayiş Komando Komutanlığında bulunan 4 Tuzla Jandarma Komando timi, Kocatepe Jandarma Karakol Komutanlığından bir JİG timi, bir güvenlik korucusu timi, Geyiksuyu Jandarma Komando Komutanlığından bir komando timi ve 6 kişilik Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi bölgeye sevk edilmiştir."

Kaymak, bu süreçte İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünden 2 Polis Özel Harekat (PÖH) timinin takviye kuvvet olarak hazır bekletildiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"İl Sağlık Müdürlüğünce saat 13.32’de bilgi alınmasına müteakip saat 13.33’de bölgeye en yakın istasyon olan Pülümür 112 Acil Servisinden 4x4 ambulans ile ilk ekip olay bölgesine yönlendirilmiştir. Hemen akabinde saat 13.34’te Tunceli il merkezinden bir Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) 4x4 araç ile 2 ambulans biri arazili diğeri cip olan 2 ambulans olay bölgesinde hareket etmiştir. Saat 13.35’te bölgeye yakın Nazımiye 112 Acil Servisten bir 4x4 ambulans, saat 13.40’da Pülümür’den 2 ambulans ve ekip, il merkezimizden saat 14.30’da bir ambulans, saat 16.30’da paletli ambulans ve bir ekip bölgeye yönlendirilmiştir."

Sağlık ekipleri seferber oldu

Tunceli İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde komşu illerdeki sağlık kuruluşlarından destek istendiğini ve Erzincan'dan 2 UMKE aracı ve ekibi ile bir ambulans, Erzurum'dan bir UMKE aracı ve ekibi, Elazığ'dan bir UMKE aracı ve ekibi ile 2 ambulansın gönderilmesinin sağlandığını belirten Kaymak, "Olay bölgesinde ve komuta merkezinde 35 Tunceli personeli ve 21 komşu illerden gelen personel olmak üzere toplamda 56 personelimiz görevlerini yerine getirmek için çalışmışlardır." bilgisini verdi.

Kaymak, kaza haberinin ardından bölgeye AFAD ekiplerinin de sevk edildiğine değinerek, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Kaza haberi alınır alınmaz Tunceli AFAD İl Müdürlüğü, arama ve kurtarma faaliyetleri için bölgeye 15 personel, 2 kurtarma aracı, 4 arazili araç, bir kar motoru, bir 8x8 amfibik araç yönlendirilmiştir. Diyarbakır AFAD’tan 15 personel, 3 kurtarma aracı, bir 8x8 amfibik, Erzincan AFAD'tan 13 personel, 3 kurtarma aracı, bir amfibik, bir kar motoru, Erzurum AFAD’tan 6 arama ve kurtarma personeli, bir araç, Bingöl AFAD’tan 5 arama kurtarma personeli, bir kurtarma aracı, Malatya AFAD’tan 4 arama kurtarma personeli, bir kurtarma aracı, bir amfibik araç, Elazığ AFAD'tan 7 arama kurtarma personeli, 3 kurtarma aracı, bir amfibik araç olmak üzere dağcılık eğitimi almış toplam 65 arama ve kurtarma personeli, 18 kurtarma aracı, 5 amfibik 8x8 araç, 2 kar motoru ile olaya müdahale yapılmıştır."

Kurtarma ekibinin hipotermi tehlikesi

Tunceli AFAD ekibinin olay yerine ulaşmak için 13,5 kilometre yürümek zorunda kaldığını ifade eden Kaymak, şunları kaydetti:

"Olay bölgesine ulaşan Tunceli AFAD ekipleri, kış aylarında vatandaşlarımızın yaşamadığı Sarıgül köyünden yolların kapalı olması nedeni ile 13,5 kilometrelik bir mesafe yaya olarak intikal etmeleri sonucu helikopterin düştüğü noktanın karşı yamacına varmış, helikopterle göz teması sağlanmış lakin aşırı tipi ve soğuk dolayısıyla hipotermi tehlikesinden dolayı jandarma komando timleri ile güçlükle çalışmalar devam ettirilmiştir. Saat 19.30 itibari ile İl AFAD Müdürümüz ve İl Jandarma Komutanımız istişaresi sonucu olay yerine tam donanımlı 25 kişilik AFAD arama ve kurtarma personelinin hava şartlarının meteorolojiden alınan bilgilerde 01.00’dan sonra düzeleceği, 04.00‘de ise helikopterle AFAD arama ve kurtarma personelinin olay yerine naklinin mümkün olacağı anlaşılmış ve 25 kişilik ekip arama kurtarma malzemeleriyle hazır bekletilmiştir. Tunceli İl AFAD Müdürünün talimatı ile alternatif olarak hazırlanan ikinci kurtarma için Sarıgül köyüne varmadan sağa doğru giden dağ yolunda sabaha kadar açma çalışmaları yapılmıştır."

Kaymak, kaza haberinin alınması sonrası İl Özel İdaresine de saat 13.40 sıralında geçiş güzergahında yolların açılması için talimat verdiklerini belirterek, bu talimat üzerine Yol ve Hizmetler Şube Müdürünün 3 dozer, bir loder, bir greyder, 2 treyler, 4 pikap, bir akaryakıt tankeri ve personel ile saat 15.00’da bölgede çalışmaya başladığını bildirdi.

Şehitlerin helikopterden çıkartılması

Çalışmalar sonucunda olay günü saat 20.00’de kış aylarında vatandaşların yaşamadığı Sarıgül köyüne ulaşıldığını dile getiren Kaymak, "Sarıgül köyünde arama kurtarma ekipleri ve güvenlik güçleri ile koordine kurulmasına müteakip kazanın olduğu en yakın bölgeye ulaşabilmek için çalışmalara devam edilmiş ve saat 03.00’da enkaza en yakın bölgeye ulaşılmıştır. Sabah 05.30 itibariyle AFAD İl Müdürü ile 10 kişilik arama ve kurtarma malzemesi ile personel helikopterle olay yerine varmıştır. Hemen arkasından ikinci sortide 15 kişilik AFAD ekibi indirilmiştir. Toplamda 25 AFAD arama ve kurtarma personeli, 1 saat 25 dakikalık teknik çalışma ile 12 şehidimizi sıkıştıkları helikopterden çıkartmıştır." bilgisini paylaştı.

Kaymak, İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünden polis memurlarının şehitlerin naaşlarının alınmasında olay mahallinde görev yaptığını anlatarak, "Saat 06.00’dan itibaren şehitlerimizin naaşları enkaz bölgesinden alınarak Elazığ Adli Tıp Kurumuna helikopter ile götürülmüştür." ifadesini kullandı.

Enkaz kaldırma çalışmalarına olumsuz hava koşulu engeli

Vali Kaymak, helikopterin enkazının düştüğü bölgeden daha sonra alınacağını belirterek, "Helikopter enkazının olay mahallinden kaldırılması çalışmaları olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilememekte olup havaların düzelmesine müteakip helikopter enkazı bölgeden kaldırılacaktır." bilgisini verdi.