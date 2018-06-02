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Tunceli kırsalı ve Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyinde Hakurk bölgesi ile Siirt/Pervari ve Tunceli kırsalındaki hedeflere yönelik düzenlenen hava harekatlarında 15 terörist etkisiz hale getirildi.

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Tunceli kırsalı ve Irakın kuzeyine hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Irak kuzeyi Hakurk bölgesi ile Siirt/Pervari ve Tunceli kırsalındaki hedeflere yönelik düzenlediği hava harekatları neticesinde silahlı 15 bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirildi.

Kaynak: TRT Haber

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