Tunceli kırsalı ve Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Irak kuzeyi Hakurk bölgesi ile Siirt/Pervari ve Tunceli kırsalındaki hedeflere yönelik düzenlediği hava harekatları neticesinde silahlı 15 bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak: TRT Haber
Irak'ın kuzeyinde Hakurk bölgesi ile Siirt/Pervari ve Tunceli kırsalındaki hedeflere yönelik düzenlenen hava harekatlarında 15 terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Irak kuzeyi Hakurk bölgesi ile Siirt/Pervari ve Tunceli kırsalındaki hedeflere yönelik düzenlediği hava harekatları neticesinde silahlı 15 bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak: TRT Haber