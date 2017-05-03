Tunceli kırsalı PKK'ya dar edildi

Tunceli'de 2016'nın ilk günlerinde başlayan ve 2017'de de aralıksız devam eden başarılı operasyonlarla terör örgütü PKK'ya darbe üzerine darbe vurulmaya devam ediliyor.

Operasyonlar sayesinde geçen yıl 150'ye yakın terör örgütü mensubunu etkisiz hale getiren güvenlik güçleri, 2017'de de operasyonlarını örgütün en güçlü olduğunu iddia ettiği, "girilemez ve ulaşılamaz" denilen Aliboğazı, Kızılmescit, Dokuzkaya ve Kutuderesi gibi bölgelere kaydırdı.

Güvenlik güçleri, geçen yıl kış aylarında kar kalınlığının yer yer 3 metreyi aştığı vadilere girerek tüm olumsuz hava koşullarına rağmen her yeri karış karış aramıştı. Kolluk kuvvetleri, bu yıl da kış üstenmesinden çıkan terör örgütü mensuplarıyla girdiği tüm çatışmalarda örgüte ağır darbeler vuran operasyonlarına aralıksız devam ediyor.

Kutu Deresi bölgesine 26 Mart'ta karadan düzenlenen ve 14 örgüt mensubunun etkisiz hale getirildiği operasyonda ölü ele geçirilen teröristlerden birinin 4 Haziran 1997'de Irak'ın kuzeyindeki operasyonda Türk Silahlı Kuvvetlerine ait helikopteri füzeyle vurarak 11 askerin şehit düşmesine neden olan "Ferhat Dersim" kod adlı Yusuf Doğan olduğu belirlendi.

Aynı operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin de İçişleri Bakanlığının "Ödül Yönetmeliği" kapsamındaki "Aranan Teröristler Listesi"nde gri kategoride yer alan "Bahoz Serhat" kod adlı Özkan Özmen olduğu tespit edilmişti. Özmen'in, kent merkezinde 4 Eylül 2011'de halı sahada maç yapan Komiser Cem Kerman ile karşılaşmayı izleyen Dilay Kerman'ın şehit edildiği ve 8 polisin yaralandığı saldırının planlayıcısı, 2013'te de Tunceli-Pülümür karayolunu keserek bir vatandaşın kaçırılması olayının faili olduğu ortaya çıkarılmıştı.

"Bunlar halka baskı yapıyor, eziyor, sömürüyor"

Tunceli Valisi Osman Kaymak, operasyonlarla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte 2016 ve 2017 yıllarının terörle mücadelede dönüm noktası olacağını söyledi.

Terörle mücadelenin dağ ve şehirde tüm terör örgütü mensuplarının ölü ya da diri etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceğini belirten Kaymak, "Bu ilde insanlar huzur içinde değilse, üretim artmıyorsa, yatırım gelmiyorsa, Tuncelili bile gelip buraya yatırım yapamıyorsa, bu il gelişmiyorsa, nüfusu sürekli düşüş eğilimindeyse, TÜİK'in yaptığı araştırmada bu kent en mutsuz insanların yaşadığı yer olarak açıklanıyorsa bütün bunların tek sorumlusu terör örgütüdür. Terör örgütünün bölge halkının üzerindeki baskısıdır, zulmüdür." dedi.

Tunceli'nin tarım, hayvancılık, tarih ve doğa turizmi gibi önemli potansiyelinin olduğunu anlatan Kaymak, şöyle devam etti:

"İlimiz yıllardır terörden en çok mağdur olan kentlerden biridir. Bu kader değişecek. Bu böyle gitmez, Düşünün Karadeniz'i güneye bağlayan en kestirme yol ilimizden geçiriyor. Fakat hain terör örgütü ne yapıyor? Karayolundan transit geçen araçları yakıyor. Neden yakıyor çünkü o yol üzerinde huzur olsa insanlar dinlenme tesisleri, akaryakıt istasyonları, yüzme alanları, lokantalar, ürünlerini satabileceği mekanlar açacak. Terör örgütü bu açılacak iş yerlerininde üreten, satan ve kazanan vatandaş istemiyor. Bunlar adına mücadele ettiğini iddia ettiği halkına düşmanlar. Bunlar halka baskı yapıyor, eziyor, onları sömürüyor. Adı ne bunun? sözde mücadele, neyin mücadelesi? Bunlar halkı sindiriyor, yaptıklarıyla halka düşmanlar. Halkımız artık bu eli kanlı terör örgütlerinin gerçek yüzünü görüyor."

Terörle mücadelenin başarılı şekilde devam ettiğini dile getiren Kaymak, 2016'da yakaladıkları başarıyı bu yıl da sürdürdüklerine dikkati çekti.

Operasyonların başarılı geçmesini "Askerimiz, polisimiz, halkımız el ele, omuz omuza mücadele ediyor." sözleriyle açıklayan Kaymak, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar yaptığımız operasyonlarda 14'ü teslim olmak üzere 44 terör örgütü mensubunu etkisiz hale getirdik, mağara ve sığınaklarını imha ettik. Ayrıca önemli miktarda silah, mühimmat, patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirdik. En son Aliboğazı bölgesinde etkisiz hale getirilen teröristlerden biri Tunceli-Ovacık karayolunda yol kesen ve araç yakan terör örgütünün sözde sorumlularından 'Hindistan' kod adlı 14 yıllık terörist Hindistan Yüksel olduğu tespit edildi. Diğer teröristlerin de kimliklerin belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor."

Teslim olanların sayısı arttı

Tunceli'de keşif ve gözetleme faaliyeti yapılabilmesi için silahlı İHA'ların da kullanılmaya başlandığını anımsatan Kaymak, havadan kesintisiz yapılan izlemelerin terör örgütlerinin korkulu rüyası olduğunu ifade etti.

Terör örgütü mensuplarına çağrıda bulunan Kaymak, terörle mücadelede yeni bir dönemin başladığını bildirdi.

Kent genelinin silahlı ve silahsız İHA'larla havadan 24 saat kontrol altında tutulduğunu vurgulayan Kaymak, şöyle konuştu:

"İHA'lara ek olarak ihtiyaç duyulması halinde bölgedeki F-16'lar, ATAK helikopterleri devreye giriyor. Terör örgütü artık şunu anlamış olmalı. Kafasını kaldırdığı an anında vurulacaklar. Bunu bildikleri için son yaptığımız operasyonlarda 14 terörist silahlarıyla güvenlik güçlerimize teslim oldular. Teslim olmaları kendi faydalarına. Yaşamak istiyorlarsa teslim olmaları en mantıklısı. Yoksa hepsi ölüp gidecekler. Bize teslim olan hiçbir terör örgütü mensubuna kötü davranılmadığını görüyorlar. Teslim olanın tedavisini yaptırıyoruz ve adalete teslim ediyoruz. Askerimiz bu konuda teslim olmak isteyene her türlü yardımcı oluyor. Terör örgütlerine son bir defa daha çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin teslim olun. Bu ülkenin adaletine güvenin. Teslim olun yaşayın, sevdiklerinize kavuşun. Aksi takdirde bu işin sonu belli."

Tunceli'nin terörden sonra en önemli sorunun işsizlik olduğuna işaret eden Kaymak, bu konunun çözümü için çalışmalara aralıksız devam edildiğini söyledi.

Kentte son 2 yıldır terörle mücadele başarı arttıkça gündeme işsizlik sorununu aldıklarını belirten Kaymak, cazibe merkezleri teşvik paketinden faydalanmak için 20'nin üzerinde iş adamının Kalkınma Bakanlığına müracaat ederek kredi talebinde bulunduğunu kaydetti.

Talep tutarının 200 milyon liraya yakın olduğunu vurgulayan Kaymak, "Bu talebin kabul edilmesi halinde ilimizde 800'e yakın insan istihdam edilecek. Ayrıca çağrı merkezi kurulması için ilgili yerlerle görüşmelerimiz ve İŞKUR'dan alımlar devam ediyor. İşsizliği de ilimizin gündeminden çıkarmak için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Halk ile bütünleşen bir belediye hedefliyoruz"

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili olarak vatandaşa hizmet etmek için çalıştıklarını anlatan Kaymak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Belediye Başkan Vekili olarak atandıktan sonra tamamen sosyal bir belediyecilik anlayışıyla halkımızı kucaklayan sosyal faaliyetler ve projeler hayata geçirdik. Artık belediyemiz halkımızı daha çok dinliyor ve daha çok hizmet üretiyor. İşsizliğin önlenmesi için de çalışmalarımıza belediye olarak devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın beklentileri doğrultusunda büyük projeler hazırladık ve bunların parasını Ankara'dan getiriyoruz. Kendi bütçemizle de halkın tamamını kucaklayan sosyal, kültürel, sportif faaliyetlerle belediyeyi halkın belediyesi, yani halkçı belediye yapmaya çalışıyoruz ve halk ile bütünleşen bir belediye hedefliyoruz."