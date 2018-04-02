Başbakan Yardımcısı Fikri Işık: Avrupa terör örgütleri arasında ayrım yapmamalı

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, TRT Haber'de Aysun Torun'a gündeme dair değerlendirmeler yaptı.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık: Sadece Fransa’nın değil, tüm Avrupa’nın terör örgütleri arasında ayrım yapmaması ve tutumunu netleştirmesi lazım. pic.twitter.com/2jYTqppIHQ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 2 Nisan 2018

"Sadece Fransa değil, tüm Avrupa terör örgütleri arasında ayrım yapmamalı"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK'dan bir grup teröristle görüşmesi için "akıl tutulması" nitelemesi yapan Işık, terör örgütleri arasında ayrım yapılmaması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"DEAŞ kötü terör örgütüdür, PYD iyi terör örgütüdür. Bu ayrımı yaparsanız yarın sizin başınıza musallat olur. Bugün sarayda ağırladıkları Fransa’nın yarın başına bela olur. Fransa’nın terör örgütleri arasında bir ayrım yapmama tavrı göstermesi lazım. Sadece Fransa değil tüm Avrupa terör örgütleri arasında ayrım yapmamalı. Bu tavrı aslında Avrupa bugüne kadar göstermiş olsaydı dünya küresel bir terör tehdidiyle karşı karşıya kalmayacaktı. Fransa’nın ciddi bir yanlışı var. Bu yanlışı kabul etmek mümkün değil."

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık: Fransa'nın Türkiye'ye yönelik kabul edilemez ifadelerde bulunması akıl tutulmasıdır. pic.twitter.com/KI0qiIzfAt — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 2 Nisan 2018

"ABD'nin orayı çok kolay kolay terk etmesi gözükmüyor"

Işık, ABD Başkanı Donald Trump'ın "En kısa sürede Suriye'den çekileceğiz" açıklamasıyla ilgili de, "seçmeni etkilemek" yorumunu yaptı.

"Sayın Trump seçim kampanyalarında bizim oralarda ne işimiz var demişti. 2018’de ara seçimler olacak. Acaba bu seçimlere yönelik yani ben sözümü unutmadım lafı mı yoksa bizim gerçekten burada ne işimiz var gibi bir düşüncenin sonucu mu onu bilmiyoruz. Ama ben bunun biraz iç politikayla ilgili olduğunu, seçmene selam olduğunu düşünüyorum. ABD’nin orayı çok kolay kolay terk etmesi gözükmüyor."

Münbiç konusunda ABD'nin defalarca Türkiye'ye söz verdiğini hatırlatan Fikri Işık, bu sözü yerine getireceklerini umduğunu belirtti. Işık, sözün yerine getirilmemesi durumunda karşı karşıya gelinebileceğinin mesajını da şu sözlerle verdi:

"Münbiç konusu aslında o kadar net bir konu ki. Sayın Obama ve Sayın Trump Sayınn Cumhurbaşkanına söz verdiler. Söz niye verilir? Tutulması için verilir. Orada muhtemelen kendi PYD’yi koruma iç güdüsü biraz daha ağır basıyor. Bir kara gücü olarak kullanma düşünceleri var. Sözün tutulmasını istiyoruz, bekliyoruz. PD/YPG’yi oradan tamamen çıkarsın. Bunu beklemek de en tabii hakkımız. Bu söz tutulmak için veriliyor. Bu söz tutulmazsa karşı karşıya gelmek kaçınılmaz olur."

"Tel Rıfat'ın PYD/YPG'den temizlenmesi stratejik bir hedeftir"

Başbakan Yardımcısı Işık, Tel Rıfat'ın önemli bir nokta olduğunu, terörden arındırılmasının da aynı öneme sahip olduğunu belirterek, "Tel Rıfat stratejik bir nokta. Dolayısıyla Tel Tıfat’tın bu PYD/YPG’den temizlenmesi stratejik hedeftir. Bu hedefe ulaşılacağını düşünüyorum. Tel Rıfat da bu PYD’den temizlenen alanlara dahil olacak. Hiçbir PYD unsuru kalmayıncaya kadar, operasyon tamamlandığında heralde Zeytin Dalı Harekatı da bitmiş olur" dedi.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık: Tel Rıfat’ın terör örgütü PYD/YPG’den temizlenmesi stratejik bir hedeftir. pic.twitter.com/JQmnbxf7E0 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 2 Nisan 2018

"1926 Ankara Antlaşması'na göre Sincar'a harekat yapma hakkımız var"

Sincar konusunda Türkiye'nin kararlı olduğunu, bölgedeki terör unsurlarının temizlenmesi için Irak hükümetiyle konuştuklarını söyleyen Fikri Işık, Türkiye'nin bölgede operasyon yapma hakkının 1926 Ankara Anlaşması'nda yazılı olduğunu söyledi.

"Türkiye’nin kararlılığı aslında bazı ülkelerin bu noktada harekete geçmelerini sağladı. Türkiye, sen bu temizliği yapmazsan ben yapmak zorunda kalacağım dedi ve temizlik başladı. Bizim Sincar’a harekat yapma hakkımız var. Şu anda Irak hükümeti bu noktada belli gayret gösteriyor. Dikkat etmemiz gereken şu; PKK gitti YBŞ geldi Türkiye olarak buna dikkat ediyoruz. Irak hükümetinden beklentimiz Türkiye'ye tehdit oluşturan tüm unsurların temizlenmesi. Diyoruz ki gelin siz bunu temizleyin. Temizleyemiyorsanız gelin birlikte temizleyelim. Ha biz onu da yapamayız diyorsanız biz uluslararası anlaşmalardan gelen hakkımızı kullanalım. "

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık: 1926 Ankara Antlaşması'na göre Sincar'a harekat yapma hakkımız var. pic.twitter.com/XqSKLNEQFD — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 2 Nisan 2018

Süleyman Şah Türbesi'nin taşınması

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Süleyman Şah Türbesi'nin taşınmasına dair, "Zamanlamasını bilemem ama eninde sonunda Süleyman şah eski yerine taşınacaktır" yorumunu yaptı.

"Son 15 yılda savunma sanayisine yapılan yatırım çok büyük"

Geçtiğimiz günlerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı yapıldı. Toplantıda 4,8 milyar dolar bedeli olan 29 proje değerlendirildi. Toplantının detaylarıyla ilgili bilgi vermeyen Fikri Işık, "Son 15 yılda savunma sanayiine yapılan yatırım çok büyük yatırım. Daha yapacak işimiz var ama şu ana kadar aldığımız mesafe,kritik durumlarda kendi silahımızı, mühimmatımızı kullanma noktasındayız. Kendi zırhlı araçlarımız, ANKA’mız, mühimmatımız, fırtına obüslerimiz bunların hepsi kendi geliştirmiş olmamızın bize verdiği kazanç ve özgüven" dedi.

"FETÖ tamamen temizlenmedi ama beli kırıldı"

FETÖ'nün her alanda tahribat yarattğını, savunma sanayisinde de projeleri geciktirdiğini, ciddi zararlar verdiğini ifade eden Başbakan Yardımcısı Işık, FETÖ'nün tamamen temizlenmediğini ama belinin kırıldığını söyledi. Işık, "Tamamen temizlenmiştir dersek, kendimizi kandırmış oluruz" açıklamasını yaptı.

"Bireysel yayın yapan RTÜK denetimi dışında hiçbir yetki genişlemesi yok"

RTÜK'ün internet yayıncılığıyla ilgili yeni düzenlemelerine yönelik tepkileri de değerlendiren Fikri Işık, "Öyle bir anlattılar ki, RTÜK herkesi denetleyecek" dedi.

Işık, bireysel yayın yapanların yeni düzenlemeden muaf olacağını belirterek şunları söyledi:

"Bazı insanlar var sizin ne dediğinizi dinlemiyor. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi oluyorlar. Onun sizden ne duymak istediği önemli. Olayı bağlamından tamamen koparıyorlar. Önceden karasal yayın vardı, uydu girdi. Şimdi internetten televizyon yayıncılığı başladı. 20 sene önce bu yoktu. Siz yine televizyon ve radyo yayıncılığını izlemek ve denetlemek zorundasınız. Bireysel yayın yapan, bunlar mesela RTÜK denetimi dışında. Ama öyle bir anlattılar ki, RTÜK herkesi denetleyecek. Hiçbir yetki genişlemesi yok. TBMM, 'Bu bireysel yayıncılığı kesinlikle denetleme kapsamına girmez' diye bir ifade koydu. Onu görmemek için artık kör olmak lazım. Nasıl karasalda uyduda, kabloda yayın denetleniyorsa internette de aynı şekilde yayın yapanlar denetlenecek. Televizyonda sigarayı buzlayacaksınız, internette buzlamayacaksınız. Televizyonda ağza alınmayacak küfürleri bipliyorsunuz ama internete sansür olmadan yayınlıyorsunuz."

Başbakan Yardımcısı Işık, cips ve çikolata reklamlarına dair yayın yasağını da değerlendirdi. Işık, amaçlarının çocukların sağlıklı beslenmesi olduğunu, obeziteyle mücadeledeki 3 liste üzerinden anlattı:

"Çiklolata, şekerleme, cips, şekerli bisküviler. Bunlar kırmızı listede. Turuncu listede belli değerlerin altındaki ürünler serbest, belli değerlerin üzerine çıkanlar yasak. Yeşil listede hepsi serbest. Çocuklarımızı şimdiden korumak için. Sigara yasağı gibi oldu, kamuoyundan çok güzel destek aldık. Yönetmelik değişikliği yapıldı, en kısa sürede yürürlüğe girecek."

Kaynak: TRT Haber