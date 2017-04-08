TÜGVA'dan "Türkiye için evet" yürüyüşü

Türkiye Gençlik Vakfınca (TÜGVA) Bursa, Çanakkale ve Yalova'da "Türkiye için evet" yürüyüşü düzenlendi.

Bursa'da, Cumhuriyet Caddesi'nde toplanan TÜGVA ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) ve bazı sivil toplum kuruşlarının üyeleriyle vatandaşlar, ellerinde döviz ve afişlerle "Gençlik için evet" ve "Gençlik burada milletinin yanında" sloganları atarak Zafer Meydanı'na kadar yürüdü.

Grup adına açıklama yapan MTTB Bursa Şubesi Başkanı Samet Enes Öztürk, şöyle konuştu:

"Binlerce yıllık Türk devlet geleneğinde var olan tek liderlik yerine başka medeniyetlerden devşirilme parlamenter sistemle serpilmesi için önünde hiçbir engel olmayan Türkiye Cumhuriyeti, kavgalara ve krizlere mahkum edildi. Çift başlılık, milletin vekillerinin görevlerini yapmalarına engel olmakla kalmadı. Vefalı Türk'ün şahlanması her seferinde Çankaya tarafından veto edildi. Şimdi bizler, her türlü geriletmeci ve durdurmacı müdahaleye karşı bu ülkenin gerçek sahiplerinin arasından çıkacak milli liderimizle sonuna kadar yürümek içi 'evet' diyoruz."

Çanakkale

Kordon Boyu'nda toplanan TÜGVA üyeleri, ellerindeki dövizlerle, sloganlar atarak İskele Meydanı'na yürüdü.

TÜGVA Çanakkale Şube Temsilcisi Halil İbrahim Kahraman, yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin istikrarı ve bekası için oy kullanacaklarını söyledi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'da 2016'da iç ve dış düşmanlarla birlik olup, Türk halkını kendi tankı ve tüfeğiyle vurmaya cüret ettiğini belirten Kahraman, "FETÖ ve bunların 30 senedir yardakçılığını yapan PKK, birleşmiş 'Hayırda hayır var.' diyorlar. Biz, hayrın ve şerrin yalnızca Allah'tan geldiğine inanarak ezilmiş, sömürgeleştirilmiş tüm coğrafyaların ümidi olan liderimizi çıktığı yolda yalnız bırakmamak için 'evet' diyoruz." diye konuştu.

Yalova

Yalova'da ise TÜGVA üyeleri ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.

TÜGVA Yalova Şube Başkanı Muhammed Edip Özyılmaz, konuşmasında, Türkiye'nin geleceği için 16 Nisan'daki halk oylamasında önemli bir karar verileceğini söyledi.

Özyılmaz, Türkiye Cumhuriyeti'nin istikrarı ve bekası için oy kullanacaklarını dile getirdi.

Daha sonra ellerinde bayraklar ve dövizler taşıyan grup, slogan atarak Gazipaşa Caddesi'nde yürüyüş yaptı.