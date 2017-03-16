Tüfenkci'den Hollanda'daki seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Hollanda'daki seçim sonuçlarına ilişkin, "Wilders'in bu noktada beklenen patlamayı yapamaması, anketlerin aksine Hollandalıların sağduyulu davranması önemliydi." dedi.

Bitlis'teki programına katılmak üzere AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz ile Muş Havalimanı'na gelen Bakan Tüfenkci'yi burada, Muş Valisi Seddar Yavuz, Bitlis Valisi Ahmet Çınar, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, AK Parti Muş İl Başkanı Namık Ergün ile partililer karşıladı.

Bakan Tüfenkci burada gazetecilerin Hollanda'daki seçim sonuçlarına ilişkin sorusu, üzerine şunları kaydetti:

"Özellikle aşırı ırkçı söylemlerin zemin bulmaması önemliydi. Ama esas önemli olan Avrupa'daki ırkçı söylemlerin, mevcut hükümette de yer bulabilmesi, o politikalara teslim olması hoş bir şey değil. Ama Wilders'in bu noktada beklenen patlamayı yapamaması, anketlerin aksine Hollandalıların sağduyulu davranması önemliydi. Yine oradaki hükümet oluşumuna bakıp daha geniş bir değerlendirme yapmak gerekir."

Bakan Tüfenkci, daha sonra karayoluyla Bitlis'e gitti.