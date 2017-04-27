Tüfenkci: Yanlı kararlarla vakit harcayamayız

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin (AKPM) kararıyla ilgili, "Biz yolumuza bakacağız ve emin adımlarla yolumuza devam edeceğiz. Aksi taktirde bu tür siyasi ve yanlı kararlarla Türkiye'nin vakit harcayacağı zamanı yok." dedi.

Tüfenkci, Malatya Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği tarafından alınan yeni tıbbi cihazların tanıtım toplantısına katıldı. Bakan Tüfenkci, alım işlemi tamamlanan cihazlar hakkında bilgiler verdi.

Bir gazetecinin AKPM'nin Türkiye hakkında aldığı karara ilişkin değerlendirmesini sorması üzerine Tüfenkci, alınan kararı doğru bulmadıklarını ve yok hükmünde saydıklarını belirtti.

Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye'de terörden değil, milli iradeden yana tavır koyması gerektiğini vurgulayan Bakan Tüfenkci, "Türkiye’nin terörle mücadele ettiğini ve terör saldırısı altında kaldığını görmezden gelerek, özellikle Olağanüstü Hal’in (OHAL) uygulanmasının meşru olduğunu bile bile bunu raporlarında da yansıtıyorlar, siyasi ve yanlı olarak öyle bir kararın alınmasını doğru bulmadığımızı daha öncede ifade ettik ve kınıyoruz. Bu tamamen siyasi bir karar ve bize göre de yok hükmündedir. Biz yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce ifade ettiği gibi kendilerinin Kopenhag kriterlerini, Ankara kriterleri olarak çevirip, yollarına devam edeceklerine işaret eden Tüfenkci, her zaman millet için adım attıklarını kaydetti.

Milletin refahı ve mutluluğunun her şeyden önemli olduğuna değinen Bülent Tüfenkci, şunları söyledi:

"Dolayısıyla biz öncelikle milletimizin güvenliğini sağlamamız lazım ondan sonra da ekonomik anlamda refahını artırmamız lazım. Biz yolumuza bakacağız ve emin adımlarla yolumuza devam edeceğiz. Aksi taktirde bu tür siyasi ve yanlı kararlarla Türkiye'nin vakit harcayacağı zamanı yok."

Düzenlenen toplantıya Malatya Valisi Mustafa Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı da katıldı. AA