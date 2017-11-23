  • 23 KASIM 2017, PERŞEMBE

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Tüfenkci: Sarraf davası siyasidir

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, Sarraf davasıyla ilgili, "Amerika'daki Sarraf davası siyasidir, Türkiye'yi köşeye sıkıştırma davasıdır" dedi.

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Tüfenkci: Sarraf davası siyasidir
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Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, İstanbul'da Uluslararası İslam Birliği Kongresi'nin açılışında konuştu.

Bülent Tüfenkci, "Amerika'daki Sarraf davası siyasidir, Türkiye'yi köşeye sıkıştırma davasıdır. Bu dava ile amaçlanan gerçekleşmeyecek" dedi.

Tüfenkci sözlerini şöyle sürdürdü:

"Amerika’daki sarraf davasına baktığımızda onun da hukuki niteliğinden çok emin olun hepsi siyasidir. Ve baktığımız zaman Türkiye’yi, Türk milletini köşeye sıkıştırma davasıdır. Yoksa mesele şu veya bu değil. Onun üzerinden Türkiye’ye ekonomik anlamda şantajlar yapma noktasında oluşturulan kumpas davalardır. Ne mesele İran ile ticarettir, ne de bir başka meseledir. Bu dava hukukilikten çıkmış siyasi bir mecraya doğru hızla gidiyor. Ama Türkiye dediğim gibi biz, bir ve beraber olduğumuz sürece ne ekonomik ne de siyasi anlamda onların istediklerini gerçekleştirmeyecek ve Türkiye yoluna devam edecektir."

TRT HABER
 

Etiketler: bülent tüfenkci, sarraf davası
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