Tüfenkci: Ovaköy Sınır Kapısı açılabilir

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Irak merkezi hükümeti ile ikinci bir sınır kapısı açılması noktasında fikir birliği oluştuğunu söyledi.

Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olan Tüfenkci, "Gerekli adımlar atıldıktan sonra Ovaköy Sınır Kapısı açılabilir" dedi.

Türkiye'nin her zaman Irak'ın toprak bütünlüğünden yana olduğunu vurgulayan Tüfenkci, dünkü ziyarette de güvenlik, petrol arzı ve ticaret gibi konuların gündeme geldiğini anlattı.

'Ovaköy Sınır Kapısı açılabilir'

Bilinenin aksine Irak'la olan ticaretin büyük bölümünün bölgesel yönetimle değil, merkezi hükümetle gerçekleştiğine işaret eden Tüfenkci, Habur Sınır Kapısı'nın da Irak'a açılan tek sınır kapısı olduğunu dile getirdi. Bu kapının uzun yıllar Irak Kürt Bölgesel Yönetimi tarafından kontrol edildiğine ve ciddi bir gelir elde edildiğine dikkati çeken Tüfenkci, şöyle konuştu:

"Biz sınır kapılarının, havalimanlarının merkezi hükümetin kontrolünde olmasından yanayız. Irak'ın sınır kapılarının kontrolüne yönelik adımlarının gerçekleşmesini bekliyoruz. Görüşmelerde ikinci bir kapı olarak hukuki altyapısını tamamladığımız ama Irak tarafından adım atılmasını beklediğimiz Ovaköy Sınır Kapısı da gündeme geldi. Irak merkezi yönetimi ile ikinci bir kapı açılması noktasında fikir birliği oluştu."

"Vize yasaklamaları ticareti sınırlandırdı"

Tüfenkci, ABD Ticaret Odası Heyeti'nin, vize krizinin ardından Türkiye’de yaptığı görüşmeler ile Almanya'nın, Türkiye'ye yönelik finansman kaynaklarının kısıtlanması yönünde baskı yaptığı iddialarına ilişkin soruları da yanıtladı.

İkili ilişkileri iyileştirmek adına ticaret çevrelerinin temasları önemsediğini dile getiren Tüfenkci, "Türkiye-ABD ilişkileri kırılgan bir zeminde yürüyor. Dolayısıyla özellikle iş dünyasının, odaların bu noktadaki gayret ve istekleri önemli." dedi.

Vize yasaklamalarının ticareti sınırlandırdığını, oysa ticareti kolaylaştıracak adımlara ihtiyaç olduğunu ifade eden Tüfenkci, "İş dünyasının, karşılıklı anlayış temelinde, yapıcı bir tutumla vize engelinin kaldırılması gerektiği noktasında bir görüşü var. ABD Ticaret Odası heyeti de bu noktada girişimlerde bulunacaklarını ifade ettiler." diye konuştu.

AB'ye eleştiri

AB ve Almanya'nın ikircikli ve Türkiye'ye hasmane tutum içinde bulunmasının da Türk iş dünyasını üzdüğünü dile getiren Tüfenkci, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Siyasi anlamda yapamadıklarını ekonomik yönden dize getirecek bir şantaj aracına dönüştürmeleri ahlaksızlıktır. AB'de mali yardımların kısıtlanmasına dair kararlar alınmaya çalışılıyor. AB öncelikle bugüne kadar Türkiye'ye yaptığı taahhütleri yerine getirme noktasında dürüst olsun."

"Herkes e-devlet üzerinden adlarına şirket kurulup kurulmadığını görebilecek"

Tüfenkci, T.C kimlik numarasıyla üzerinde bulunan şirketleri takip etmeye ilişkin, "Kurduğumuz yeni sistemle artık herkes T.C. kimlik numarasını Bakanlığımızın web sitesi ya da e-devlet sistemi üzerinden girerek adlarına şirket kurulup kurulmadığını veya bir şirketin ortağı olup olmadıklarını görebilecekler ve anında müdahale edebilecekler. Bu önemli bir kolaylık ve güvenlik." ifadelerini kullandı.