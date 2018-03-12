TSK'ya yeni yerli mühimmatlar geliyor

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı'nda (DIMDEX 2018), gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Katma değeri en yüksek ürünlerin savunma sanayi alanındaki ürünler olduğunu ifade eden Canikli, her bir ürünün kendine has yapısı olduğuna dikkat çekerek, fiyat politikasının keyfiyete dayandığını bu yüzden rekabetçi bir tablonun ortaya çıkmadığını söyledi.

"Emekleme aşamasından koşma aşamasına geçtik"

Bakan Canikli, Türk Savunma Sanayii'nin emekleme aşamasından koşma aşamasına geçtiğini belirterek, "Türkiye'nin milli gelirinin arttırılması açısında savunma sanayi önemli bir rol üstlenmeye başladı. Orta gelir tuzağından çıkmamız için katma değeri yüksek teknolojili ürünler üretmemiz gerekiyor. Onun da alanı savunma sanayi." dedi.

"70 milyar dolar tutarında 700'e yakın proje yürütülüyor"

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Zeytin Dalı Harekatı'nda yerli yapım yeni mühimmatların kullanılmasının planlandığını belirterek, "70 milyar dolar tutarında 700'e yakın proje farklı savunma sanayii şirketleri tarafından yürütülüyor. Ürünler peyder pey hayata geçirilerek, kullanıma veriliyor. Nisan ayı başında birkaç ürünün inşallah son testleri gerçekleştirilecek. Testlerin başarıyla sonuçlanmasının ardından Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanımına verilecek" diye konuştu.

Kaynak: AA, TRTHaber