  • 12 MART 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.837
    EURO 4.718
  • BIST 118275.76
    ALTIN 162.331
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » TSK'ya yeni yerli mühimmatlar geliyor

TSK'ya yeni yerli mühimmatlar geliyor

Zeytin Dalı Harekatı'nda yeni yerli yapım mühimmatlar kullanılacak. Nisan ayı başında yeni ürünlerin son testleri gerçekleştirilerek TSK'ya teslim edilecek.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
TSKya yeni yerli mühimmatlar geliyor

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı'nda (DIMDEX 2018), gazetecilere açıklamalarda bulundu. 

Katma değeri en yüksek ürünlerin savunma sanayi alanındaki ürünler olduğunu ifade eden Canikli, her bir ürünün kendine has yapısı olduğuna dikkat çekerek, fiyat politikasının keyfiyete dayandığını bu yüzden rekabetçi bir tablonun ortaya çıkmadığını söyledi. 

"Emekleme aşamasından koşma aşamasına geçtik"

Bakan Canikli, Türk Savunma Sanayii'nin emekleme aşamasından koşma aşamasına geçtiğini belirterek, "Türkiye'nin milli gelirinin arttırılması açısında savunma sanayi önemli bir rol üstlenmeye başladı. Orta gelir tuzağından çıkmamız için katma değeri yüksek teknolojili ürünler üretmemiz gerekiyor. Onun da alanı savunma sanayi." dedi. 

"70 milyar dolar tutarında 700'e yakın proje yürütülüyor"

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Zeytin Dalı Harekatı'nda yerli yapım yeni mühimmatların kullanılmasının planlandığını belirterek, "70 milyar dolar tutarında 700'e yakın proje farklı savunma sanayii şirketleri tarafından yürütülüyor. Ürünler peyder pey hayata geçirilerek, kullanıma veriliyor. Nisan ayı başında birkaç ürünün inşallah son testleri gerçekleştirilecek. Testlerin başarıyla sonuçlanmasının ardından Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanımına verilecek" diye konuştu.

Kaynak: AA, TRTHaber

Etiketler: zeytin dalı, tsk, nurettin canikli
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER