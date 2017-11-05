  • 05 KASIM 2017, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 13º
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu
  • DOLAR 3.889
    EURO 4.529
  • BIST 111292.78
    ALTIN 158.619
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » TSK'nın verdiği eğitimin ardından 300 polis daha Cerablus'ta göreve başladı

TSK'nın verdiği eğitimin ardından 300 polis daha Cerablus'ta göreve başladı

Türkiye, özgürleştirilen Fırat Kalkanı bölgesine yardımlarını sürdürüyor.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
TSKnın verdiği eğitimin ardından 300 polis daha Cerablusta göreve başladı

Fırat Kalkanı Harekatı ile özgürlüğüne kavuşan bölgede hayat, her geçen gün biraz daha normale dönüyor.

Türkiye'nin altyapı ve imarı için destek olduğu bölgenin güvenliğini sağlayan ekibe yeni Suriyeli polisler katıldı.

Özgür Suriye Ordusu'nun polis teşkilatına, TSK tarafından verilen 2 aylık eğitimin ardından 25'i motorize ekip olmak üzere 300 yeni polis daha katıldı. 

Polisler, asayişten terörle mücadeleye kadar farklı alanlarda eğitim aldılar. Polisler, kentte huzur ve güvenliği sağlayacak.

Cerablus'ta göreve başlayan polisler için tören düzenlendi.

Yeni polisler tören geçişi yaptı.Törende polisler, bir de operasyon gösterisi sundu.

Tören alanında Türk ve Özgür Suriye Ordusu bayrakları asıldı. 

Türkiye'nin şu ana kadar eğitim verdiği 5 bin 500 Suriyeli polis, Fırat Kalkanı bölgesinde güvenliği sağlıyor.

Kaynak: TRT Haber 

Etiketler: polis, Özgür Suriye Ordusu, fırat kalkanı harekatı, Fırat Kalkanı bölgesi, DEAŞ
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER