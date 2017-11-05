TSK'nın verdiği eğitimin ardından 300 polis daha Cerablus'ta göreve başladı

Fırat Kalkanı Harekatı ile özgürlüğüne kavuşan bölgede hayat, her geçen gün biraz daha normale dönüyor.

Türkiye'nin altyapı ve imarı için destek olduğu bölgenin güvenliğini sağlayan ekibe yeni Suriyeli polisler katıldı.

Özgür Suriye Ordusu'nun polis teşkilatına, TSK tarafından verilen 2 aylık eğitimin ardından 25'i motorize ekip olmak üzere 300 yeni polis daha katıldı.

Polisler, asayişten terörle mücadeleye kadar farklı alanlarda eğitim aldılar. Polisler, kentte huzur ve güvenliği sağlayacak.

Cerablus'ta göreve başlayan polisler için tören düzenlendi.

Yeni polisler tören geçişi yaptı.Törende polisler, bir de operasyon gösterisi sundu.

Tören alanında Türk ve Özgür Suriye Ordusu bayrakları asıldı.

Türkiye'nin şu ana kadar eğitim verdiği 5 bin 500 Suriyeli polis, Fırat Kalkanı bölgesinde güvenliği sağlıyor.

Kaynak: TRT Haber