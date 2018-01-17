TSK'nın sınır hattına tank takviyesi aralıksız sürüyor

Terör örgütü YPG'nin yuvalandığı Afrin'e yönelik operasyon her an başlayabilir. Türk Silahlı Kuvvetleri sınır hattını sürekli takviye ediyor.
PKK'lı teröristlerin bel kemiği 'Afrin'
Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gönderilen tankları taşıyan tırlar ve zırhlı araçlar Hatay'ın Antakya ilçesine ve Kilis'e ulaştı.
Tanklar alınan güvenlik önlemleri eşliğinde ilgili birliğe sevk edildi. Tankların tırlardan indirilmesi sırasında çevredeki vatandaşlar askerlere sevgi gösterisinde bulundu.
Sınıra yakın köylerde halk, evlerini Türk bayraklarıyla donattı. Afrin'deki panik halinde olan teröristler ise bölgede, mukavemeti yüksek mevzi ve sığınaklar açtı.
Sivilleri kalkan olarak kullanmayı amaçlayan terör örgütü, kentte hendek kazıyor, binalara yerleşiyor.
Kaynak: TRT Haber/AA