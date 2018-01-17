  • 17 OCAK 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.794
    EURO 4.655
  • BIST 116592.51
    ALTIN 163.271
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » TSK'nın sınır hattına tank takviyesi aralıksız sürüyor

TSK'nın sınır hattına tank takviyesi aralıksız sürüyor

Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen çok sayıda tank ve zırhlı araç Hatay ve Kilis'e geldi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
TSKnın sınır hattına tank takviyesi aralıksız sürüyor

Terör örgütü YPG'nin yuvalandığı Afrin'e yönelik operasyon her an başlayabilir. Türk Silahlı Kuvvetleri sınır hattını sürekli takviye ediyor.

Afrin'deki PYD/PKK panikte

PKK'lı teröristlerin bel kemiği 'Afrin'

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gönderilen tankları taşıyan tırlar ve zırhlı araçlar Hatay'ın Antakya ilçesine ve Kilis'e ulaştı.

Tanklar alınan güvenlik önlemleri eşliğinde ilgili birliğe sevk edildi. Tankların tırlardan indirilmesi sırasında çevredeki vatandaşlar askerlere sevgi gösterisinde bulundu. 

Sınıra yakın köylerde halk, evlerini Türk bayraklarıyla donattı. Afrin'deki panik halinde olan teröristler ise bölgede, mukavemeti yüksek mevzi ve sığınaklar açtı.

Sivilleri kalkan olarak kullanmayı amaçlayan terör örgütü, kentte hendek kazıyor, binalara yerleşiyor.

Kaynak: TRT Haber/AA

Etiketler: suriye, askeri sevkiyat, afrin
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER