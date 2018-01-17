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TSK'nın sınır hattına tank takviyesi aralıksız sürüyor

Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen çok sayıda tank ve zırhlı araç Hatay ve Kilis'e geldi.

17 Ocak 2018 Çarşamba 19:58



