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TSK'nın Silopi-Habur bölgesinde başlattığı tatbikat sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak sınırının sıfır noktasındaki Habur Sınır Kapısı yakınlarında dün sabah saatlerinde başlatılan tatbikat sürüyor.

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TSKnın Silopi-Habur bölgesinde başlattığı tatbikat sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Irak sınırının sıfır noktasındaki Habur Sınır Kapısı yakınlarında dün sabah saatlerinde başlatılan tatbikat devam ediyor.

Tatbikat, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısına yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan tır parkının karşısındaki arazide gerçekleştiriliyor. Tatbikatta, büyük bölümü tank olmak üzere çok sayıda askeri araç yer alıyor.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, Silopi-Habur bölgesinde tatbikat başlatıldığı belirtilmiş, bu tatbikatla eş zamanlı olarak terörle mücadele kapsamında sınır bölgesindeki operasyonların da sürdürüldüğü kaydedilmişti.

Etiketler: Türk Silahlı Kuvvetleri, tatbikat, Habur Sınır Kapısı, Silopi
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