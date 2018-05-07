TSK'nın "keskin burun"ları hain tuzakları bozmak için yetiştiriliyor

Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Köpek Üretim ve Eğitim Tabur Komutanlığında "bomba ve mayın arama, takip, arama, keşif, devriye ve narkotik madde arama" olmak üzere 7 branşta ihtisas eğitimlerini tamamlayan köpekler, TSK bünyesinde kritik bölgelerde görev yaparak, çok sayıda başarıya imza attı.

TSK tarafından Suriye'nin kuzeyinde icra edilen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında da etkin görev alan özel eğitimli köpekler, tuzaklanan birçok patlayıcının tespitinde de başrol oynayarak, Mehmetçiğin en büyük destekçisi oldu.

Mayın ve patlayıcıları tek tek tespit ediyorlar

Özellikle teröristlerle sıcak temasların yaşandığı bölgelerde kullanılan "Alman Çoban, Labrador ve Belçika Malinois" ırkı köpekler, mayın ve el yapımı patlayıcılar ve bunlara bağlanmış tuzakları yüzde 100 bulma yeteneğine sahip.

Dedektörlere kıyasla yanlış cevap verme oranının daha düşük olduğu belirtilen bu köpekler, eğitim sırasında alana yerleştirilen mayın ve patlayıcıları tek tek tespit ederek, yerlerinin belirlenmesini sağlıyor.

Dünyadaki bütün köpekler ipe bağlı şekilde arama gerçekleştirirken Köpek Üretim ve Eğitim Tabur Komutanlığında yetiştirilen köpekler serbest arama yapabiliyor.

"Eğitimlerimiz sosyalizasyonla başlıyor"

Köpek Üretim ve Eğitim Tabur Komutanlığı Bölük Komutanı Üsteğmen Hakan İzgi, merkezde 7 farklı branşta uyumluluk testlerine göre eğitim alan köpeklerin tertip emirleri doğrultusunda ihtiyaç duyulan birliklere sevk edildiğini söyledi.

Komutanlık bünyesinde eğitim ve üretim aşamasında 2 bölük olduğunu belirten İzgi, Köpek Üretim ve Bakım Bölüğünde damızlık köpeklerden yavru elde edildiğini anlattı.

Yavruların 3 aylık bakım sürecinden sonra testlerden geçtiğini vurgulayan Üsteğmen İzgi, "Testlerin sonunda köpekler yatkın oldukları branşlara göre seçiliyor. Eğitimlerimiz genel olarak sosyalizasyon eğitimiyle başlıyor. 6 aylık bu eğitimin ardından her branşın kendine göre farklı nitelikleri var. Toplam 20 ay süren eğitimin son 3 ayında ise göreve gidecek köpek eğiticisiyle beraber bağ kurma eğitimi alıyor." diye konuştu.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında görev yaptılar

Üsteğmen İzgi, köpeklerin çok duygusal hayvanlar olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Köpek eğiticisi ya da kullanıcısı olacak personelin mutlaka köpekleri sevmesi, ilgi duyması ve onlarla arkadaş olabilecek nitelikle davranması, ilk aradığımız özellikler. 20 ay süren süreci, bir çocuğu anaokulundan alıp üniversiteden mezun etmek gibi tanımlayabiliriz. Eğittiğimiz bütün köpekler Türkiye'nin dört bir yanında görev yapıyor. Ağırlıklı olarak terörle mücadele harekat bölgelerinde görev alıyorlar. Önceki yıllarda yapılan meskun mahal operasyonları, geçen yıl gerçekleştirilen Fırat Kalkanı Harekatı'nda köpeklerimiz başarıyla görev yaptı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde de köpekli 35 timimiz başarıyla görevlerine devam ediyor."

"Dedektörün tespit edemediği patlayıcıları buluyorlar"

İzgi, mayın arama köpeklerinin, sadece askeri patlayıcıları değil, bunun yanında patlayıcı madde olmayan ancak kimyasal özelliklerinden dolayı patlayıcı maddeye çevrilebilen "amonyum nitrat" gibi terörist unsurlarca aktif kullanılan maddeleri de tespit ettiğine dikkati çekti.

Patlayıcı maddelerin tespiti esnasında dedektörle arama gibi askeri yöntemlerin değil, sadece mayın arama köpeklerinin kullanılabildiğini söyleyen İzgi, şunları kaydetti:

"Bunun yanında yine mayın arama köpekleri pil batarya düzenekleri, kablo, cep telefonu gibi patlayıcıların tuzaklanmasında ve patlatılması esnasında kullanılabilecek malzemeleri de tespit etme kabiliyetine sahipler. Bu yönüyle askeri yöntemlerin dışarısında çok önemli bir kuvvet çarpanı olarak hizmet veriyorlar. Kısa bir süre önce Zeytin Dalı Harekatı'nda bölgede görevli bir köpeğimiz bölücü terör örgütü unsurlarınca keskin nişancı silahıyla vurularak öldürüldü. Bu esnada köpeğin oradaki teröristler üzerinde yarattığı etki muhtemelen tuzakladıkları bir patlayıcının bulunacağından tereddüt ettiklerinden dolayı vurdular. Bunun, oradaki Mehmetçiklerimizin hayatının kurtulmasında katkısı olduğunu söyleyebiliriz."

“Fırat kalkanı ve Zeytin Dalı’nda başarıyla kullanıldı”

Köpek Üretim ve Eğitim Tabur Komutanı Veteriner Yarbay Mustafa Savaşçı da merkezleri bünyesinde bilimsel veriler ışığında uygun damızlıklar kullanılarak yavru köpekler elde ettiklerini belirtti.

Yarbay Savaşçı, bu köpeklerin uygun yavru seçim testleri ve sosyalizasyon aşamasından sonra Köpek Eğitim Bölük Komutanlığına verildiğini ifade ederek, "Askeri köpekler gerek yurt içerisinde teröristle mücadele harekatında gerek meskun mahal operasyonlarında, geçen yıl Fırat Kalkanı operasyonunda ve içinde bulunduğumuz yıl Zeytin Dalı Harekatı'nda başarıyla kullanıldı. Askeri köpeklerimiz birliklerimizde önemli bir kuvvet çarpanı olarak hizmet etmekte ve Mehmetçiklerimizin canını kurtarmaktadır” dedi.

"Ürettiğimiz köpeklerimizle gurur duyuyoruz"

1950 yılından itibaren Kara Kuvvetleri Komutanlığının askeri köpeklerle ilişkisinin başladığını belirten Savaşçı, “Diğer branşlarda da bomba arama köpeklerinde 1994 yılından itibaren köpek yetiştirmeye başlamış durumdayız. Yaklaşık 25 yıllık köpek eğitimi deneyimine sahibiz. Ürettiğimiz köpeklerimizle gurur duyuyoruz. Askeri köpeklerimiz, ülkemizde ve dünyada çok önemli yere sahip. Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Genelkurmay'a bağlı birliklerin eğitimli askeri köpek ihtiyacının tümünü biz karşılıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA