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Buradasınız : » » TSK'nın İdlib'e intikalinin ilk görüntüleri

TSK'nın İdlib'e intikalinin ilk görüntüleri

Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları 12 Ekim 2017 tarihinden itibaren gözlem noktalarını teşkil faaliyetlerine başladı.

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TSKnın İdlibe intikalinin ilk görüntüleri

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Astana Süreci kapsamında, ateşkesin tesis, gözetim ve devamını sağlamak, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ve yerlerinden edilenlerin evlerine dönmesi için uygun şartları temin etmek maksadıyla İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde görev yapacak Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, 8 Ekim 2017 tarihinde icrasına başlanan keşif faaliyetleri ile koordineli olarak, 12 Ekim 2017 tarihinden itibaren gözlem noktalarını teşkil faaliyetlerine başlamıştır."

TSK unsurlarının bölgedeki görevlerini, Astana Süreci'nde garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdürdüğü ifade edildi.

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