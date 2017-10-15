  • 15 EKIM 2017, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 17º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.638
    EURO 4.318
  • BIST 106225.69
    ALTIN 152.321
Reklamı Aç
Buradasınız : » » TSK’nın İdlib’e intikalinde sınırın sıfır noktasında son durum

TSK’nın İdlib’e intikalinde sınırın sıfır noktasında son durum

TSK, İdlib'de gözlemci heyet olarak yerleşmeye devam ediyor. TRT Haber Muhabiri Mustafa Özen sınırın sıfır noktasında son durumu aktardı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
TSKnın İdlibe intikalinde sınırın sıfır noktasında son durum

TSK, İdlib'de gözlemci heyet olarak yerleşmeye devam ediyor. TRT Haber Muhabiri Mustafa Özen sınırın sıfır noktasında son durumu aktardı.

Özen'in sınır bölgesinden aktardığı son gelişmeler şöyle;

"Türk Silahlı Kuvvetleri,  İdlib’de gözlemci heyleti olarak yerleşmeye devam ediyor."

"Sınırın sıfır noktasından itibaren İdlib kırsalı başlıyor. TSK 12 Ekim akşamı buradan hareket etti. Hakim tepelerin keşfine 8 Ekim tarihinde başlanmıştı. Yine gözlemci heyeti oralara yerleşti. TSK aynı zamanda insani noktalarada yardım ulaştırılmasına çalışıyor. Savaş öncesi nüfus 800 bin civarındaydı İdlib’te bugün 3 milyon insan orada savaş mağduru ve yardıma muhtaç. Artık onlara yardımlar rahatlıkla ulaşacak."

"Terör örgütünün bir güvenlik koridoru açma çabası vardı. TSK buna da izin vermemek adına yine bölgede görev alacak Afrin’deki PYD örgütüne karşı. Bu bir intikal kimseyle savaş öngürülmüyor fakat bir saldırı durumunda Türk Silahlı Kuvvetleri misliyle cevap vermek için burada."

Etiketler: trt haber, idlib, Türk Silahlı Kuvvetleri, mustafa özen
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER