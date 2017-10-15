TSK’nın İdlib’e intikalinde sınırın sıfır noktasında son durum

TSK, İdlib'de gözlemci heyet olarak yerleşmeye devam ediyor. TRT Haber Muhabiri Mustafa Özen sınırın sıfır noktasında son durumu aktardı.

Özen'in sınır bölgesinden aktardığı son gelişmeler şöyle;

"Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib’de gözlemci heyleti olarak yerleşmeye devam ediyor."

"Sınırın sıfır noktasından itibaren İdlib kırsalı başlıyor. TSK 12 Ekim akşamı buradan hareket etti. Hakim tepelerin keşfine 8 Ekim tarihinde başlanmıştı. Yine gözlemci heyeti oralara yerleşti. TSK aynı zamanda insani noktalarada yardım ulaştırılmasına çalışıyor. Savaş öncesi nüfus 800 bin civarındaydı İdlib’te bugün 3 milyon insan orada savaş mağduru ve yardıma muhtaç. Artık onlara yardımlar rahatlıkla ulaşacak."

"Terör örgütünün bir güvenlik koridoru açma çabası vardı. TSK buna da izin vermemek adına yine bölgede görev alacak Afrin’deki PYD örgütüne karşı. Bu bir intikal kimseyle savaş öngürülmüyor fakat bir saldırı durumunda Türk Silahlı Kuvvetleri misliyle cevap vermek için burada."