TSK'nın gücüne güç katacak bir teçhizat daha!

Türk savunma sanayi son yıllarda yaptığı atakla birçok alanda başarılı projeler gerçekleştirmeyi başardı. Terörle mücadelede ordunun gücüne güç katacak uydu üzerinden haberleşmeyi sağlayan teçhizat TSK bünyesine dahil edildi.

Uydu üzerinden güvenli haberleşme sağlayan teçhizatın adı 'X-Band EPM Modem'. Bu modem sadece sayılı ülkenin envanterinde bulunuyor. Tamamen yerli ve milli olan bu teçhizat haber koordinasyon gizliliğini en üst seviyeye çıkaracak. Terörle mücadelede etkin bir rol oynayacak.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Birkaç ülkenin üretebildiği,uydu üzerinden güvenli haberleşme sağlayan 'X-Band EPM Modem'i yerli ve milli olarak ordumuzun hizmetine sunduk.' ifadeleri kullanıldı.