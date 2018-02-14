TSK'nın araç sevkiyatı drone ile görüntülendi

TSK tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Hatay'ın Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçeleri karşısındaki terör mevzileri, topçu birliklerince vuruldu.
Sınır hattında askeri araç sevkiyatı devam etti.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'i terör örgütlerinden temizlemek amacıyla başlattığı Zeytin Dalı Harekatı hız kesmeden sürüyor.
TSK tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Hatay'ın Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçeleri karşısındaki terör mevzileri, topçu birliklerince vuruldu.
Sınır hattında askeri araç sevkiyatı devam etti.