  • 14 ŞUBAT 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » TSK'nın araç sevkiyatı drone ile görüntülendi

TSK'nın araç sevkiyatı drone ile görüntülendi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'i terör örgütlerinden temizlemek amacıyla başlattığı Zeytin Dalı Harekatı hız kesmeden sürüyor.

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TSK tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Hatay'ın Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçeleri karşısındaki terör mevzileri, topçu birliklerince vuruldu.

Sınır hattında askeri araç sevkiyatı devam etti.

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