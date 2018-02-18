TSK'deki hukuk hizmetlerine ilişkin yönetmelik yürürlüğe girdi

Yönetmelik, hukuk sınıfının kuruluşu, görev ve sorumlulukları, personel temini, meslek öncesi ve meslek içi eğitimleri, disiplin amirleri ve işlemleri, atanmaları, yer değiştirmeleri, görevlendirmeleri, sicil üstleri, izinleri, nöbet hizmetleri ile hukuk hizmetleri başkanlıkları ve birimleriyle ilgili diğer hususların düzenlenmesi amacını taşıyor.

Buna göre, Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığının hukuk hizmetleri, 26 Eylül 2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname hükümleri saklı kalmak kaydıyla hukuk sınıfına mensup subaylar tarafından yürütülecek.

Asgari tugay (Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarında eşidi) komutanlığı nezdinde kurulan hukuk hizmetleri başkanlıkları veya hukuk hizmetleri birimleri, başta ceza hukuku, disiplin hukuku, idare hukuku, harekat ve uluslararası hukuk olmak üzere, nezdinde bulundukları kıt'a komutanı veya askeri kurum amirlerinin hukuk işlerinde yardımcısı olarak görev yapacak.

Hukuk hizmetleri başkanlıklarında veya birimlerinde görev yapan subayların tüm işlemleri Bakanlıkça yürütülecek.

Görevler

Hukuk hizmetleri başkanlıkları ve hukuk hizmetleri birimleri, nezdinde kuruldukları komutanlık veya askeri kurum amirliğinde komutan veya askeri kurum amirinin askeri hizmetlere ilişkin olarak gerekli gördükleri her türlü hukuki konulardaki isteklerini cevaplandıracak.

Söz konusu hukuk başkanlık ve birimleri, lüzum görülmesi halinde harekat, tatbikat ve manevra gibi faaliyetlerine iştirak edecek, ihtiyaç duyulan hukuki konularda ders ve konferanslar verecek.

Üst yönetici veya birinci hukuk müşaviri tarafından temsil yetkisi verilmesi halinde adli ve idari davalar ile icra takiplerini Bakanlık adına yürütecek hukuk başkanlık ve birimleri, ülke sınırları dışında işlenen suçlar bakımından Cumhuriyet Savcısının talebi halinde adli kolluk görevlileri tarafından yapılacak adli işleri yerine getirecek.

Hukuk sınıfı subay ihtiyacı, muvazzaf subay veya sözleşmeli subaylardan hukuk fakültesi mezunu üsteğmen, yüzbaşı veya binbaşı rütbesinde olanlar ile kendi nam ve hesabına hukuk fakültesini bitirenler arasından sağlanacak.