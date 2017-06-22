TSK'dan Şehit Tümgeneral Aydın anısına video

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Şırnak'ta meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın anısına video yayınladı.

TSK tarafından, Youtube üzerinden paylaşılan video, Aydın anısına kaleme alınan, "Gün aydın olmaz bu gece, Aydoğan gitti bu gece, ayın aksi düşer al bir kanın üstüne, yıldız eşlik eder hilale" dörtlüğüyle başlıyor.

Videoda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Aydın komutasında operasyonların sürdürüldüğü Kato Dağı bölgesini ziyaretinden görüntüler ve bu ziyarette Aydın'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile terörle mücadeledeki kararlılığı ifade ettiği telefon görüşmesi yer aldı.

Aydın'ın, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile sınır birliklerini denetimleri esnasında çekilen ve silah arkadaşlarıyla katıldığı operasyonlardan çekilmiş fotoğraflarının yer aldığı video, Aydın ile şehit 12 askerin fotoğraflarının gösterimiyle sona erdi.