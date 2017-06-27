  • 27 HAZIRAN 2017, SALI

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TSK'dan Metina ve Bingöl kırsalına hava harekatı

TSK tarafından Irak'ın kuzeyi Metina bölgesi ve Bingöl kırsalına düzenlenen hava harekatlarında 1 terörist etkisiz hale getirildi, sığınak ve silah mevzileri imha edildi.

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TSKdan Metina ve Bingöl kırsalına hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, bugün saat 12.30-13.00'te Bingöl kırsalında icra edilen hava destekli operasyon kapsamında, birliklere silahlı saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik hava harekatı gerçekleştirildi.

Harekat sonucunda 6 dinamik hedef ve 1 silah mevzisi Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarınca imha edildi.

Bugün ayrıca saat 15.45'te alınan anlık istihbaratın değerlendirilmesi sonucu, hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığı içerisinde olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine de hava harekatı düzenlendi.

Hava harekatı sonucu bir korugan ile 3 silah mevzisi imha edildi. Yapılan ilk tespitlere göre 1 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçakları emniyetle üslerine döndü.

Etiketler: tsk, metina, Bingöl kırsalına hava harekatı
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