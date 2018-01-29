TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı: 8 hedef imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, (TSK) Irak'ın kuzeyindeki hedeflere hava harekatı düzenledi. Operasyonda terör örgütüne ait sığınak, barınak ve silah mevzileri imha edildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Irak kuzeyinde Zap/Avaşin/Basyan/Hakurk bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla karakol/üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen hava harekatı neticesinde, teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzii olarak kullanılan sekiz hedefin imha edildiği bildirildi.

Açıklamada, harekata katılan uçakların emniyetle üslerinde döndüğü belirtildi.