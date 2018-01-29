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Buradasınız : » » TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı: 8 hedef imha edildi

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı: 8 hedef imha edildi

TSK, Kuzey Irak'ta saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen terör örgütü mensuplarına hava harekatı düzenledi. Operasyonda teröristlere ait 8 hedef imha edildi.

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TSKdan Kuzey Iraka hava harekatı: 8 hedef imha edildi
Türk Silahlı Kuvvetleri, (TSK) Irak'ın kuzeyindeki hedeflere hava harekatı düzenledi. Operasyonda terör örgütüne ait sığınak, barınak ve silah mevzileri imha edildi.
 
Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Irak kuzeyinde Zap/Avaşin/Basyan/Hakurk bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla karakol/üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen hava harekatı neticesinde, teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzii olarak kullanılan sekiz hedefin imha edildiği bildirildi.
 
Açıklamada, harekata katılan uçakların emniyetle üslerinde döndüğü belirtildi.
Etiketler: tsk kuzey ırak, kuzey ırak terörist
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