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TSK'dan kritik açıklama: 38 işbirlikçi yakalandı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), bölücü terör örgütüne yönelik Türkiye genelinde yapılan operasyonlarda 38 işbirlikçinin yakalandığını açıkladı.

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TSKdan kritik açıklama: 38 işbirlikçi yakalandı

TSK'dan yapılan açıklamada, Hakkâri Şemdinli’de arazi araması icra eden güvenlik güçleri tarafından 15 av tüfeği ve 17 bin 500 av tüfeği fişeği ele geçirildiği belirtildi.

Türkiye genelinde icra edilen operasyonlarda 38 işbirlikçinin yakalandığı kaydedilen açıklamada, bu operasyonlarda iki adet Kalaşnikof piyade tüfeği, iki adet tabanca, dört adet av tüfeği, çok miktarda mühimmat ve elektronik malzemenin ele geçirildiği bildirildi.

Hatay Dörtyol’da ise icra edilen hava harekatında bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı tespit edilen sığınak ve barınakların imha edildiği kaydedildi. İHA

Etiketler: tsk, terör operasyonu, terörist, PKK, Hakkari, şemdinli
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