TSK’dan 'Kardak' açıklaması

Genelkurmay Başkanlığı, Yunan Deniz Kuvvetlerine ait Nikiforos karakol gemisi ve LS-70 numaralı sahil güvenlik botunun, bugün saat 11.30 sularında Kardak Adaları bölgesine girme girişiminde bulunduğunu açıkladı.

"Türkiye'nin hakları kararlılıkla korunmaya devam edecek"

Girişimin Türk Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca önlendiğine vurgu yapıldı.

Açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ülkemizin ve milletimizin uluslararası hukuk ve anlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerini azim ve kararlılıkla korumaya devam etmektedir." denildi.

Sahil Güvenlik, Yunan botlarını Kardak'a yaklaştırmıyor

Yunan Deniz Kuvvetlerine ait Nikiforos karakol gemisi ile sahil güvenlik botunun Kardak Adaları bölgesine girme girişimi, Türk Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca önlenmişti.

Kaynak: TRT Haber