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TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak Avaşin-Basyan, Zap ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler imha edildi.

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TSKdan Irakın kuzeyine hava harekatı

Genelkurmay Başkanlığı 19 Temmuz 2018 tarihinde Irak'ın kuzeyi Avaşin-Basyan, Zap ve Hakurk bölgelerine gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili bilgi verdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sosyal medya Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, dün gerçekleştirilen hava harekatlarında, bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği bildirildi.


 

Kaynak: TRT Haber

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