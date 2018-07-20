TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Genelkurmay Başkanlığı 19 Temmuz 2018 tarihinde Irak'ın kuzeyi Avaşin-Basyan, Zap ve Hakurk bölgelerine gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili bilgi verdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sosyal medya Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, dün gerçekleştirilen hava harekatlarında, bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği bildirildi.

Irak Kuzeyine Hava Harekâtı!

Irak kuzeyi Avaşin-Basyan, Zap ve Hakurk bölgelerine 19 Temmuz 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir. pic.twitter.com/cfUi0qd1vd — TSK (@TSKGnkur) 20 Temmuz 2018

Kaynak: TRT Haber