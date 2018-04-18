TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde Zap bölgesindeki terör hedeflerine hava harekatı düzenledi.

TSK, 5 teröristi etkisiz hale getirdi. Ayrıca teröristlerin barınak ve sığınak olarak kullandığı 3 hedef de imha edildi.

Kaynak: TRT Haber