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Buradasınız : » » TSK'dan İdlib'e yeni gözlem noktası

TSK'dan İdlib'e yeni gözlem noktası

TSK, İdlib bölgesinde gözlem noktalarından 8’incisi olan 12 No’lu gözlem noktasını kurdu.

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TSKdan İdlibe yeni gözlem noktası

TSK'nin 12 Ekim 2017'de İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki ateşkes rejiminin takibi için başlattığı çalışmalar sürüyor.

Genelkurmay Başkanlığı, İdlib bölgesinde gözlem noktalarından 8'incisi olan 12 No'lu gözlem noktasının tesis edildiğini açıkladı.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran arasında sağlanan anlaşma çerçevesinde, TSK, 12 Ekim 2017'de İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki ateşkes rejiminin takibi için gözlem noktaları oluşturmaya başlamıştı.

Anlaşmaya göre, kademeli olarak İdlib'in kuzeyinden güneyine uzanacak intikalde TSK'nın toplam 12 bölgede gözlem noktası kurması öngörülüyor.

İntikalin sona erip, TSK'nın gözlem misyonunun başlamasının ardından Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü’nde yer alan Rus güçlerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesinin dış kısmında, rejim ile muhaliflerin cephe hattında konuşlanması bekleniyor. 

Kaynak: AA, TRT Haber

Etiketler: tsk, son dakika, idlib
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