TSK'dan İdlib'e 10. gözlem noktası

TSK, Kazakistan'ın başkenti Astana'da garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran arasında sağlanan anlaşma çerçevesinde, 12 Ekim 2017'de İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki ateşkes takibi için başlattığı misyonu sürdürüyor.

TSK konvoyu Halep'in batı kırsalındaki Raşidin bölgesinde 10 nolu gözlem noktasını kurdu. Buranın hemen karşısında Halep'teki Esed rejimi mevzileri yer alıyor.

TSK'nın gözlem noktaları riskli yerlerde

TSK'nın ateşkes gözlem misyonu için konuşlandığı noktaların birkaç kilometre karşısında Beşşar Esed rejimi ordusu unsurları ve İran destekli yabancı terörist gruplar bulunuyor.

Türkiye sınırına 40 kilometre uzaklıktaki Hader beldesinin Tel Eys köyünde kurulan 4 nolu ve sınıra yaklaşık 35 kilometre mesafedeki Anadan ilçesi kırsalında bulunan 8 nolu gözlem noktası, Halep kırsalına hakimiyetiyle stratejik öneme sahip. İki nokta da rejim mevzilerine çok yakın konumda.

TSK'nın stratejik noktalara konuşlanması, Esed rejiminin karadan ilerlemesini ve sivilleri göç ettirmesini büyük ölçüde durdurdu.

Türkiye-Suriye sınırında en uzak gözlem noktası, yaklaşık 88 kilometre içerde bulunan Hama kırsalındaki Tel es Savvan'da (Morik) kurulan 9 nolu nokta.

İdlib'in güneybatısında Zeytinlik bölgesindeki 12 nolu gözlem noktası ise sınıra yaklaşık 500 metre mesafede olmasıyla en yakın nokta konumunda.

Gözlem noktaları tamamlandığında İdlib'in kuzeyinden başlayan, Suriye toprakları içinde bir yay çizerek İdlib'in güneybatısında son bulan ateşkes gözlem hattı oluşturulmuş olacak.

Garantör ülkeler arasındaki anlaşmaya göre, TSK'nın kademeli olarak İdlib'in kuzeyinden güneyine uzanan bir hatta toplam 12 gözlem noktası kurması öngörülüyor.

Diplomatik kaynaklar, 6 Nisan'da Rusya ve İran'ın da İdlib'de Türkiye'nin kurduğuna yakın sayıda gözlem noktası oluşturduğunu ancak TSK kadar kritik ve stratejik noktalarda bulunmadıklarını bildirmişti.

Şimdiye kadar TSK'nın konuşlandığı noktalar şöyle:

- 3 Ekim 2017 Dana ilçesindeki Salva köyü - 1 nolu

- 23 Ekim 2017 Daret İzze ilçesindeki Samaan Kalesi (Takle) köyü - 2 nolu

- 19 Kasım 2017 Daret İzze ilçesindeki Akil Dağı - 3 nolu

- 5 Şubat 2018 El Hader ilçesine bağlı Tel Eys köyü - 4 nolu

- 9 Şubat 2018 Serakib ilçesine bağlı Tel Tukan köyü - 6 nolu

- 15 Şubat 2018 Marretinuman ilçesine bağlı Sırman köyü - 7 nolu

- 17 Mart 2018 Halep'in batı kırsalındaki Anadan (Tel Tamura) - 8 nolu

- 3 Nisan 2018 İdlib'in güneybatısında Zeytinlik bölgesi - 12 nolu

- 7 Nisan 2018 Hama kırsalındaki Morik (Tel es Savvan) - 9 nolu

- 9 Mayıs 2018 Halep'in batı kırsalındaki Raşidin bölgesi - 5 nolu gözlem noktası.

Kaynak: AA