TSK'dan hava harekatı: 8 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), hem yurt içi hem de yurt dışında terör operasyonlarına kararlılıkla devam ediyor.

Genelkurmay Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyi Sinat Haftanin ve Mardin Ömerli bölgelerine yönelik olarak 06 - 07 Temmuz tarihlerinde düzenlenen hava harekâtlarında, silahlı 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Irak kuzeyi Sinat Haftanin ve Mardin Ömerli bölgelerine yönelik olarak 06 - 07 Temmuz 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü mensubu silahlı sekiz terörist etkisiz hale getirilmiştir. pic.twitter.com/mq6wdM67L5 — TSK (@TSKGnkur) 7 Temmuz 2018

Kaynak: TRT Haber