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TSK'dan hava harekatı: 8 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyi Sinat Haftanin ve Mardin Ömerli bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında bölücü terör örgütü mensubu silahlı 8 terörist etkisiz hale getirildi.

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TSKdan hava harekatı: 8 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), hem yurt içi hem de yurt dışında terör operasyonlarına kararlılıkla devam ediyor.

Genelkurmay Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyi Sinat Haftanin ve Mardin Ömerli bölgelerine yönelik olarak 06 - 07 Temmuz tarihlerinde düzenlenen hava harekâtlarında, silahlı 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

 


 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: tsk, Irak'ın kuzeyi, Sinat Haftanin, Mardin, Ömerli, hava harekatı
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