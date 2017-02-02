  • 02 ŞUBAT 2017, PERŞEMBE

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TSK'dan Fırat Kalkanı açıklaması: 51 terörist öldürüldü

TSK, Fırat Kalkanı Harekatının 163'üncü gününde icra edilen hava harekatı ve çatışmalarda 51 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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TSKdan Fırat Kalkanı açıklaması: 51 terörist öldürüldü

TSK, Fırat Kalkanı Harekatının 163'üncü gününde meydana gelen olaylar ile ilgili bilgilendirmede bulundu. TSK’dan yapılan açıklamada, ateş destek vasıtaları ile 244 DEAŞ terör örgütü hedefine atış yapılarak bölgedeki terörist grupların faaliyetlerinin baskı altına alındığı belirtildi.

Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından; Bab, Tadif, Kabbasin ve Bzagah bölgelerinde tespit edilen 85 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekatı sonucunda, barınma maksatlı kullanılan 83 bina, 10 bombalı araç, 2 mühimmat deposu, 2 toplanma noktası, bir depo ve 2 topun imha edildiği kaydedildi.

Ayrıca, icra edilen hava harekatı ve çatışmalarda 51 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi. İHA

Etiketler: tsk, terör operasyonu, fırat kalkanı, DEAŞ
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